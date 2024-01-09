Son dakika: Fatih Camisi İmamı Galip Usta'yı ve bir kişiyi bıçakla yaralayan şüpheli tutuklandı

İstanbul Fatih Camisi'ne dün akşam namazı saatinde önce gelen bir kişi "Müslümanlar uyanın putları camilerden çıkarın" diye bağırıp slogan attı. Cami görevlileri tarafından uyarılıp dışarı çıkarılan saldırgan akşam namazından sonra tekrar camiye geldi.

Saatler 19:10'u gösterdiğinde saldırgan imam odasına girdi. Hiçbir şey söylemeyen saldırgan bir anda elindeki bıçağı imam Galip Usta'nın göğsüne doğru salladı. 4 yerinden yaralanan imam kanlar içinde yere yığılınca öğrencilerinden Bilal Erdem de araya girmeye çalıştı. Saldırgan aynı bıçakla Bilal Erdem'i de sırtından bıçakladı.

HEMEN YAKALANDI

Saldırgan olaydan sonra camide namaz kılan bir polis memuru ve cami güvenlik görevlileri tarafından yakalandı. Şüpheli işlemlerinin tamamlanması için Asayiş Şube Müdürlüğü, Cinayet Büro Amirliğine götürüldü.

Asayiş şube müdürlüğüne götürüldüğünde hiçbir soruya cevap vermeyen, hiç konuşmayan ve sabit bir noktaya bakar durumda olan Ömer Salgın, polis ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Okmeydanı Prof. Cemil Taşçıoğlu hastanesine kaldırılan Ömer Salgın burada tedavi altına alındı. Tüm geceyi hastanede geçiren Ömer Salgın'ın kalp tomografisinin çekildiği kan ve idrar tahlilinin yapıldığı öğrenildi. Yapılan testler sonucu Ömer Salgın'ın herhangi bir sağlık sorunun olmadığı, kanında uyuşturucu veya alkol bulunmadığı tespit edildi.

"SUSMA" HAKKINI KULLANDI

Hastanedeki tedavisi bugün öğle saatlerinde tamamlanan Ömer Salgın saat 14.00 sıralarında tekrar Cinayet Büro Amirliğine getirildi. Ancak avukatı aracılığı ile ifade vermek istemediğini belirten Ömer Salgın, "Susma" hakkını kullandığı belirtildi.

TUTUKLANDI

Fatih Camisi'nde 2 kişiyi bıçakla yaralayan Ömer Salgın tutuklandı.

BURSA'DAN FATİH CAMİSİ'NE GELMİŞ

Polis soruşturması sonucunda şüphelinin Bursa'dan saat 15.00 sıralarında İstanbul'a geldiğini ve doğrudan Fatih Camisi'ne gittiğini tespit etti. Şüphelinin Bursa'dan geldiği otomobil ise hemen yakındaki bir otoparkta bulundu. Araçta yapılan aramada 2 adet dini içerikli kitap, diz üstü bilgisayar, 2'si esi 3 tane pasaport ve bir cep telefonu bulunduğu belirtildi.

DAHA ÖNCE İKİ EVLİLİK YAPMIŞ

Cinayet Büro Amirliği tarafından yapılan soruşturmada şüphelinin daha önce iki kez evlilik yaptığı, 11 ve 9 yaşında iki çocuğunun bulunduğu ilk eşinden 2019 yılında ayrıldığı belirlendi. Daha sonra Tacikistan uyruklu bir kadınla evlenen şüphelinin 3 hafta önce de ayrıldığı ortaya çıktı. Şüphelinin ikinci evliliğinden çocuğu olmadığı kaydedildi.

BİR GÜN ÖNCEDE ARKADAŞINI DARP ETMİŞ

Ailesiyle birlikte Bursa'da ikamet eden ve oto yedek parça işi yapan Ömer Salgın'ın saldırıdan bir gün önce 7 Ocak günü Bursa'da boşandığı eşi ile ilişkisi olduğunu düşündüğü arkadaşı kimyager S.N.'yi darbettiği ortaya çıktı. Şüphelinin son bir yıl içerisinde 2 kere hastane kaydının olduğu öğrenildi. Yapılan incelemelerde bir yaralama suç kaydı çıkan şüphelinin 2028 yılına kadar ruhsatı bulunan bir tüfeği olduğu öğrenildi.

BABASININ DA İFADESİ ALINDI

Öte yandan saldırganın Bursa'da yaşayan babası H.S. de ifadesi alınmak üzere İstanbul, Asayiş Şube Müdürlüğüne getirildi. Poliste ifade veren baba H.S. "Oğlum normal biriydi. Daha önce iki evlilik yapmıştı. Son eşinden boşandıktan sonra içine kapanmıştı. Ancak böyle bir şey yapmasını beklemiyorum. Bu olayı neden yaptı henüz bir fikrim yok" dediği öğrenildi. (DHA-İHA)





