Son dakika! Feribotta kamyon devrildi

Olay akşam saatlerinde İDO’nun Yalova Yenikapı seferini yapan bir arabalı vapurda meydana geldi. Edinilen bilgiye ve iddialara göre Yalova’dan hareket eden arabalı vapurdaki bir kamyon, dev dalgaların arabalı vapuru sallamasıyla birlikte devrildi. Kamyon arabalı vapurda bulunan araçların üzerine devrilirken araçlarda kimsenin olmayışıyla olası bir faciadan dönüldü.
Olay esnasında vapurda bulunan bir yolcu “Ani bir dalga oluştu. Peşinden çığlık sesi duyduk. Bir çocuk düştü sandık. Sarsıntı oldu. Etrafımıza bakarken kamyonun diğer araba üzerine devrildiğini gördük” dedi.
Yolcuların panik yaşadığı arabalı vapur bu şekilde seferine devam etti. Yenikapı iskelesine gelen arabalı vapurda devrilen kamyon çekici yardımı kaldırıldı. Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.
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