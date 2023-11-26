SON DAKİKA | Fırtına ve sel can aldı! AFAD duyurdu, Konya ve Sinop'tan acı haberler peş peşe geldi

Son dakika: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından 76 kentte etkili olan olumsuz hava koşulları nedeniyle Sinop ve Konya'da iki kişi hayatını kaybetti, Ankara'da da 4 asker yaralandı. Konuya ilişkin Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD)’dan açıklama geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından sosyal medyadan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Bugün, ülkemiz genelinde yaşanan olumsuz hava koşullarına bağlı olarak çok sayıda sel, su baskını ve çatı uçması ile yapısal çökme olayları meydana gelmiştir.

Meteoroloji’den alınan bilgiler ve yapılan değerlendirmeler sonucunda 47 ilimizde turuncu, 29 ilimizde sarı uyarı verilmiş; Valilik, Kaymakamlık, İl AFAD Müdürlükleri ile vatandaşlarımıza uyarı mesajı gönderilmiştir.

Yağış uyarısı yapılan illerimizden şimdiye kadar 1492 ihbar alınmış olup Ekiplerimizin müdahale çalışmaları aralıksız devam etmektedir. Söz konusu ihbarların; 440 adedi İzmir, 345 adedi Antalya, 146 adedi İstanbul illerimizden gelmiştir.

Sinop, Erfelek’te bir yapıda fırtına nedeniyle yapısal çökme meydana gelmiş enkaz altında kalan 1 vatandaşımız hayatını kaybetmiştir. Ankara, Şereflikoçhisar’daki askeri kışlada fırtınaya bağlı cam düşmesi sonucunda 4 askerimiz yaralanmıştır.

Konya ilimizde aşırı yağıştan korunmak için bir ahıra giren 5 vatandaşımızın içeride olduğu sırada göçük meydana gelmiş, 1 vatandaşımız hayatını kaybetmiş, 4 vatandaşımız yaralı olarak hastaneye sevk edilmiştir.

Giresun ilimizde çatı uçması sonucunda 2 vatandaşımız yaralanmıştır.

Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) çerçevesinde ilgili kurumlarımızla birlikte olaylara; 918 personel 174 araç ile müdahale edilmektedir.

Yapılan çalışmalar sonucunda 16 ilde 198 vatandaşımız kurtarılmıştır.

Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına başsağlığı; yaralılarımıza acil şifalar dileriz. “