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Son dakika | "Fiyatları düşsün istiyorsanız" diyerek çağrıda bulundu! Bakan Çavuşoğlu'ndan 'petrol' mesajı: "Tehditle çözemezsiniz"

21.10.2022 10:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD'nin Güney Kıbrıs Rum yönetimine yönelik silah ambargosunu kaldırmasıyla ilgili ABD'li mevkidaşı Antony Blinken'a "Neden yaptınız bunu" diye sorduğunu, "Kara para aklamada iş birliği yapıldı" yanıtını aldığını belirtti. Çavuşoğlu, tepki göstererek "Onlar karar aldı, biz de ilave takviyeler yaptık" dedi. Çavuşoğlu ayrıca petrol fiyatlarının düşmesi için ABD'ye "Kaldırın bu yaptırımları, tehditle çözülmez" diyerek seslendi.

Son dakika | "Fiyatları düşsün istiyorsanız" diyerek çağrıda bulundu! Bakan Çavuşoğlu'ndan 'petrol' mesajı: "Tehditle çözemezsiniz"

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 2023'e Doğru Şehir Buluşmaları kapsamında ziyaret ettiği Mersin'de basın toplantısı düzenledi. Burada soruları yanıtlandıran Çavuşoğlu, dikkat çeken açıklamalar yaptı. Petrol ihracatında dünyanın önde gelen ülkelerinin oluşturduğu OPEC+ grubunun petrol üretimini düşürme kararının ardından ABD ile yaşanan gerilime değinen Bakan Çavuşoğlu, "Fiyatlar düşsün istiyorsanız" diyerek ABD'ye çağrıda bulundu.

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ERMENİSTAN'IN AGİT GİRİŞİMİ: "BÖYLE OLDUBİTTİLER OLMAZ"

İşte Çavuşoğlu'nun açıklamalarından satır başları:

  • (Ermenistan'ın AGİT girişimi) AGİT çözümsüzlüğünün merkezi olmuştur. Şimdi aldığı kararlar AGİT’in işleyiş kurallarına da aykırı. Böyle oldu bittiler olmaz.

"PETROL FİYATLARI DÜŞSÜN İSTİYORSANIZ..."

  • (ABD'nin OPEC+ grubu kararlarına tepkisi) Bir ülkenin kalkıp da Suudi Arabistan'ı tehdit ettiğini görüyoruz. Bu kabadayılık doğru değil.

  • (Petrol fiyatları ve İran) Kaldırın bu yaptırımları kardeşim fiyatların düşmesini istiyorsanız. Sadece bir ülkeyi (Suudi Arabistan'ı) tehdit ederek sorunu çözemezsiniz.

"SİLAHI TÜRKLERE KARŞI VERİYORSUN"

  • ABD'nin terazisi bozuldu. Rum tarafına yönelik silah ambargosunu kaldırdı. Blinken'a "Niye yaptınız bunu" dedim. "Kara para aklama konusunda bizimle işbirliği yaptı" diyor. Bunun karşılığı silah vermek mi? Silahı Türklere karşı veriyorsun. Onlar bir karar aldı, bizler de ilave takviyeler yaptık. Onlar konuşur, Türkiye yapar.
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