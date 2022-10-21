Son dakika | "Fiyatları düşsün istiyorsanız" diyerek çağrıda bulundu! Bakan Çavuşoğlu'ndan 'petrol' mesajı: "Tehditle çözemezsiniz"

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 2023'e Doğru Şehir Buluşmaları kapsamında ziyaret ettiği Mersin'de basın toplantısı düzenledi. Burada soruları yanıtlandıran Çavuşoğlu, dikkat çeken açıklamalar yaptı. Petrol ihracatında dünyanın önde gelen ülkelerinin oluşturduğu OPEC+ grubunun petrol üretimini düşürme kararının ardından ABD ile yaşanan gerilime değinen Bakan Çavuşoğlu, "Fiyatlar düşsün istiyorsanız" diyerek ABD'ye çağrıda bulundu.
İşte Çavuşoğlu'nun açıklamalarından satır başları:
(ABD'nin OPEC+ grubu kararlarına tepkisi) Bir ülkenin kalkıp da Suudi Arabistan'ı tehdit ettiğini görüyoruz. Bu kabadayılık doğru değil.