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  4. SON DAKİKA | 'Format' operasyonu! Sanal ağda yasa dışı bahis oynattıkları tespit edildi

SON DAKİKA | 'Format' operasyonu! Sanal ağda yasa dışı bahis oynattıkları tespit edildi

05.10.2023 08:45 | Son Güncelleme:
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Son dakika: Diyarbakır’da, Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yürüttüğü sanal devriyede, 'Metaverse Bahis' adıyla kurdukları sanal ağda yasa dışı bahis oynattıkları tespit edilen çeteye yönelik 'Format' adı verilen operasyonda 15 şüpheli gözaltına alındı.

SON DAKİKA | 'Format' operasyonu! Sanal ağda yasa dışı bahis oynattıkları tespit edildi

Son dakika haberi: Hesaplarında 36 milyon liralık hareketlilik belirlenen şüphelilerin dernek ve internet kafe görünümlü iş yerlerini tercih ettiklerini belirtildi.

Ayrıntılar geliyor...

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Diyarbakır son dakika sanal bahis

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