SON DAKİKA | 'Format' operasyonu! Sanal ağda yasa dışı bahis oynattıkları tespit edildi

Son dakika: Diyarbakır’da, Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yürüttüğü sanal devriyede, 'Metaverse Bahis' adıyla kurdukları sanal ağda yasa dışı bahis oynattıkları tespit edilen çeteye yönelik 'Format' adı verilen operasyonda 15 şüpheli gözaltına alındı.
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