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  4. Son dakika: Fuat Oktay acı bilançoyu açıkladı! Kahramanmaraş merkezli depremlerde can kaybı sayısı yükseldi

Son dakika: Fuat Oktay acı bilançoyu açıkladı! Kahramanmaraş merkezli depremlerde can kaybı sayısı yükseldi

18.03.2023 19:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Kahramanmaraş merkezli depremlerde 6 bin 807’si yabancı uyruklu olmak üzere 49 bin 589 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi.

Son dakika: Fuat Oktay acı bilançoyu açıkladı! Kahramanmaraş merkezli depremlerde can kaybı sayısı yükseldi

Son dakika: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Kahramanmaraş merkezli depremlerde 6 bin 807’si yabancı uyruklu olmak üzere 49 bin 589 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Fuat Oktay, Şanlıurfa ile ilgili "Dün gece şebeke suyu arıtma tesisi tam kapasite devreye alınmış, abonelerin yüzde 50'sine su ulaşmıştır. Bu gece tamamına ulaşacak." dedi.

Oktay, Türkiye Tek Yürek kampanyasında taahhüt edilen miktarın 82 milyar 454 milyon 611 bin lirasının AFAD hesaplarına yatırıldığını da söyledi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, şu ana kadar deprem bölgesinden 345 bin 97 vatandaşın oy kullanmak için ikametgah değişimi yaptığını bildirdi.

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