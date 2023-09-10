SON DAKİKA | G20'de kritik temaslar! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mısır lideri Sis ile görüştü, tüm dünyaya çağrı yaptı

Son dakika haberine göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, G20 Liderler Zirvesi kapsamında temaslarını sürdürüyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hindistan’ın başkenti Yeni Delhi’de düzenlenen zirvenin son gününde, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ile görüştü. İki lider görüşmede, Türkiye - Mısır ikili ilişkileri, ticaret hacminin artırılması, enerji alanındaki yeni iş birlikleri ile bölgesel ve küresel meseleleri ele aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, karşılıklı büyükelçi atamalarıyla ilişkilerin yeni bir döneme girdiğine işaret ederek, ikili münasebetlerin hak ettiği seviyeye en kısa zamanda ulaşacağına olan inancını dile getirdi. Mısır yönetiminin Türk yatırımcı ve firmalarına verdiği desteğin önemli olduğunu vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, LNG, nükleer enerji, kültür ve eğitim alanlarındaki iş birliğini canlandırmaya da önem verdiklerinin altını çizdi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, MİT Başkanı İbrahim Kalın, İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç ve Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Sefer Turan da görüşmede hazır bulundu.

ERDOĞAN-SELMAN GÖRÜŞMESİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, G20 Liderler Zirvesi için bulunduğu Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile de bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün de G20 Liderler Zirvesi kapsamında pek çok liderle bir araya gelmişti.

DÜNYAYA SESLENDİ: "YERİNDEN EDİLENLERİN ÜLKELERİNE DÖNÜŞLERİ SAĞLANMALI"

G20 Liderler Zirvesi kapsamında düzenlenen toplantıda konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, mülteci sorununa dikkat çekerek dünyaya seslendi. Erdoğan yaptığı konuşmada "Denizler mülteci mezarlığı oldu. Yerinden edilenlerin ülkelerine dönüşleri sağlanmalı" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklamaları şu şekilde:

"Kıymetli basın mensupoları, sizleri en kalbi duygularımla, saygıyla selamlıyorum. Öncelikle dün Fas'ta meydana gelen şiddetli depremde hayatını kaybeden kardeşlerimize Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum. Ülkem ve milletim adına tüm Fas halkına geçmiş olsun diliyorum.

G20 liderler zirvesini Hindistan'ın ev sahipliğinde tamamlamış bulunuyoruz. Dönem başkanlığı görevini başarı ile icra eden Hindistan'ı tebrik ediyorum. Bu seneki temamız tek dünya, tek aile ve tek gelecek idi. Zirve oturumlarının ilkinde gezegenimizin karşılaştığı çevre sorunlarını istişare ettik.

ELİMİZİ TAŞIN ALTINA KOYUYORUZ

Türkiye’nin özellikle sera gazı salınımlarında sorumluluğu oldukça düşüktür. Buna rağmen Türkiye olarak dünyamızın ve insanlığın ortak geleceğini ilgilendiren hayati meselesi elimizi taşın altına koyuyoruz. Paris İklim Anlaşması’na 2053 net sıfır emisyon ve yeşil kalkınma hedeflerimizle en anlamlı katkıyı yapan ülkeler arasındayız.

HEDEFİMİZİ 2 KATINA ÇIKARDIK

Yenilenebilir kurulu güç bakımından Avrupa 5’incisi, dünya 12’ncisiyiz. Yenilenebilir enerji adımlarında attığımız adımlar yıllık 90 milyon ton karbon eş değeri sera gazı emisyonunu engelledik. 2053 yılı net sıfır emisyon hedefimiz doğrultusunda 2030 yılına kadarki emisyon azalma hedefimizi 2 katına çıkardık.

HEDEFİMİZİ 2 KATINA ÇIKARDIK

Yenilenebilir kurulu güç bakımından Avrupa 5’incisi, dünya 12’ncisiyiz. Yenilenebilir enerji adımlarında attığımız adımlar yıllık 90 milyon ton karbon eş değeri sera gazı emisyonunu engelledik. 2053 yılı net sıfır emisyon hedefimiz doğrultusunda 2030 yılına kadarki emisyon azalma hedefimizi 2 katına çıkardık.

SIFIR ATIK PROJESİ DÖNÜM NOKTASI OLDU

Projelerle daha yeşil, daha temiz, daha yaşanabilir bir ülke ve dünya için çalışıyoruz. Eşim Emine Erdoğan öncülüğünde hayata geçen sıfır atık projesi bu s-süreçte bir dönüm noktası oldu. Projemiz güçlü BM ofis programlarından olmak üzere 5uluslararsı ödüle layık görülmüş. BM genel kurulu ile sıfır atık projesi küresel bir harekata dönüştü. 30 Mart Uluslararası Sıfır Atık günü olarak ilan edildi.

Zirvenin ilk oturumunda gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler arasındaki yük paylaşımının adil bir şekilde yapılmasını vurguladık. Bundan sonra da dünyamızın korunması için çalışmaya devam edeceğiz. Değerli arkadaşlar tek aile başlıklı ikinci oturumda hiçbir kimsenin geride bırakılmaması, küresel dayanışmaya yönelik çabalarımızı artırdı. Mülteciler ve yerinden edilmiş kişilerin kendi ülkelerine dönüşü için yapılması gerekenleri ifade ettik.

DENİZLERİMİZ MÜLTECİ MEZARLIĞINA DÖNÜŞTÜ

İnancımız, kültürümüz v e kökenimiz ne olursa olsun hepimiz 8 milyarlık büyük insanlık ailesinin birer ferdiyiz. Her yıl on binlerce umut yolcusunun çöllerde hayatını kaybettiği, denizlerimizin mülteci mezarlığına dönüştüğü, savaşlar ve çatışmalar dolasıyla milyonların evlerini terk ettiği dünyada hiçbirimiz kendimizi güvende hissedemeyiz.

600 BİNE YAKIN SURİYELİ VATANINA GERİ DÖNDÜ

Sorunlarımızın sebebi kaynak kıtlığı değil merhamet eksikliğidir. Türkiye olarak biz bu adaletsizliklere itiraz ediyoruz. Daha adil bir dünyanın mümkün olduğuna inanıyoruz. Milli gelire oranla dünyada en fazla yardım yapan ülkesiyiz. Ülkemize sığınan 4 milyonu aşkım mazluma sahip çıkıyoruz. Suriye’nin kuzeyini terör örgütlerinden temizleyerek, kalıcı konutlar inşa ederek, eğitimden güvenliğe her alanda ihtiyaçları gidererek insanları göçe zorlayan asıl nedenleri kaynağında ortadan kaldırıyoruz. Şimdiye kadar 600 bine yakın Suriyeli vatanına geri döndü.

RUSYA-UKRAYNA SAVAŞINI SONLANDIRMAK İÇİN YOĞUN ÇABA HARCIYORUZ

Rusya, Ukrayna savaşını sonlandırmak için yoğun çaba harcıyoruz. İstanbul sürecinden esir takaslarına, Karadeniz girişimlerine pek çok diplomatik hamleye imza attık. Karadeniz girişimi çerçevesinde 33 milyon ton tahıl uluslararası piyasalara ulaştırıldı. Girişim sayesinde gıda krizinin daha fazla derinleşmesinin önüne geçtik. Pazartesi günü sayın Putin’in daveti üzerine Soçi’ye yaptığım ziyarette bu meselesi enine boyuna konuştuk. Rusya, Katar ve Türkiye olarak gıda sıkıntısı çeken Afrika ülkelerine yönelik 1 milyon ton tahılın işlenerek ulaştırılmasına önem veriyoruz. Tahıl meselesinde Rusya’yı dışlayan bir sürecin sürdürülebilir olma ihtimali çok düşüktür.

Bugüne kadar Montrö’yü titizlikle uygulayarak, taraflarla diyalog halinde kalarak böyle bir duruma mahal vermedik. Küresel gıda güvenliğine katkı için gıda güvenliği çalışma grubunu toplayacağız. Gerek Rusya, gerek Ukrayna gerekse BM ve uluslararası toplumla yakın temas içinde olmayı sürdüreceğiz. Zirve bildirgesinde ülkemizin tüm bu çabalarından takdirle bahsedildi. Afrika Birliğinin BM’ye üyeliği ülkemizin güçlü desteği ile karara bağlandı. Tüm Afrikalı kardeşlerimizin G20 üyeliğinin hayırlara vesile olmasını diliyorum, kendilerine aramıza hoş geldiniz diyorum.

MÜSLÜMANLARI HEDEF ALAN SALDIRILAR NEFRET FURYASINA DÖNÜŞTÜ

Müslümanları hedef alan saldırılar kimi batı ülkelerinde artık tahammül sınırlarını aşmış, bazı yerlerde nefret furyasına dönüşmüştür. Demokrasi ve insan hakları savunuculuğu yapan ülkelerin çoğu barbarlık karşısında 3 maymunu oynamaktadır.

KANUN GEREKİYORSA SÜRATLE YAPILMALI

İnsanlığı ortak geleceği adına imlam düşmanlığının yükseldiği tüm ülkelerin daha kararlı politikalar izlemesi gerektiğine inanıyorum. Mevzuat gereği bir açık varsa giderilmelidir, kanun gerekiyorsa süratle yapılmalıdır. Dost acı söyler prensibinden hareketle hakikatleri tüm açıklığı ile söylemeyi görev biliyoruz. Başta BM olmak üzere üyesi bulunduğumuz tüm platformda bu konuyu gündeme getiriyoruz. İnsanlığı ortak geleceği adına imlam düşmanlığının yükseldiği tüm ülkelerin daha kararlı politikalar izlemesi gerektiğine inanıyorum. Mevzuat gereği bir açık varsa giderilmelidir, kanun gerekiyorsa süratle yapılmalıdır. Dost acı söyler prensibinden hareketle hakikatleri tüm açıklığı ile söylemeyi görev biliyoruz. Başta BM olmak üzere üyesi bulunduğumuz tüm platformda bu konuyu gündeme getiriyoruz. Kimi ülkelerin bu eylemler karşısında çeşitli idari ve hukuki tedbirler aldığını görüyor bundan memnuniyet duyuyoruz. Kutsal kitaplara saldırı G20 bildirgesinde de kınanmıştır.

"ERMENİSTAN'IN ATTIĞI ADIMLAR DOĞRU DEĞİL"

Suudi Arabistan Prensi ile görüşmemiz genel olarak ikili ilişkiler ile ilgliydi. Siyasi, ekonomik ve kültürel ilişkileri değerlendirdik.

Bugün Sayın Aliyev ile bir görüşme yaptım. Yarın Sayın Paşinyan ile de bir görüşmem olacak. Ermenistan'ın attığı adımlar doğru değil. Ermenistan'ın seçim kabul edilebilir bir seçim değil.

"PUTİN, BATI'NIN KENDİSİNE VERDİĞİ SÖZLERİ TUTMADIĞINDAN YAKINIYOR"

Doğrusu ben bu eleştirilere katılmıyorum. Rusya şu ana kadar 33 milyon ton tahıl ithalatı yaptı. Bunun yüzde 44'ünü Batı aldı. Yüzde 14'ü Afrika aldın. Sayın Putin, 'Batı'nın kendisine verilen sözleri tutmadığından yakınıyor. Batı, tahılı fakir ülkelere ücretsiz olarak ulaştırmak istiyor. Türkiye ve Katar da bu şekilde düşünüyor. Sayın Putin 1 milyon tonu kabullendi. Sayın Lavrov ile de bu konuyu görüştük. Afrika, tahıl için Rusya'yı bekliyor.

Yeniden tahıl koridorunun işlevsil hale gelmesinden endişeli değilim. Sayın Guterres'e bu konuda bir mektup yazdık. Bunun da takipçisi olacağız.

Doğrusu, Afrika Birliği'nin G20'ye üye olması bana göre olumlu bir gelişme. Bu noktadan sonra G20 ülkeleri Afrika ile ilişkileri hassas tutacaktır diye düşünüyorum.

F-16 AÇIKLAMASI

Ayaküstü de olsa Sayın Biden ile F-16 konusunu görüştük. Ama maalesef dostlar İsveç de İsveç diyor. Bu şekilde yaklaşım bizi üzmektedir. Benim bu konuda bir yanıtım var. Siz Kongre diyorsunuz benim de TBMM'm var. TBMM onaylamadıkça İsveç NATO'ya katılamaz. Ben Meclis'ime bağlıyım. F-16 konusunu İsveç'e bağlamaları doğru değil.

Son Körfez seyahatimde 50 milyar dolarlık 13 anlaşmayı imzalamıştık. Şu anda ilişkilerimiz güçlü bir durumdadır.

Demzedelerin normal hayatlarına dönmeleri için çalışıyoruz. Dikey mimari ile değil, yatay mimari ile bu konutları yapacağız.

'Tek kuşak, tel yol' Çin bir projesiydi. Temenni ediyorum ki tüm bunlar için kararlı olmamız lazım.

Sayon Modi'nin bu konuda çabaları var. Rusya-Ukrayna savaşını nasıl durdururuz diye çabalıyoruz.

"AB ÜLKELERİ BİZİ 50 YIL BOYUNCA OYALAMIŞTIR"

Avrupa Birliği (AB) meselesini tabi ki görüştük. Charles Michel'in bu konuda tek başına karar verme yetkisi yok. AB ülkeleri bizi bu konuda 50 yıl oyalamıştır. Hala da oylamaya devam ediyor. Sonuç olarak Türkiye olarak biz yolumuza devam ederiz."

