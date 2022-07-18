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  4. Son dakika: Gaziantep'te üniversite yakınındaki yangında yeni gelişme! Vali Gül açıkladı

Son dakika: Gaziantep'te üniversite yakınındaki yangında yeni gelişme! Vali Gül açıkladı

18.07.2022 16:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Gaziantep'teki Burç Ormanlarında öğlen saatlerinde çıkan orman yangınıyla ilgili Vali Davut Gül'den açıklama geldi. Hem sosyal medya hesabından hem de gazetecilere açıklama yapan Vali Gül, yangının kontrol altına alındığını ve sebebinin araştırıldığını bildirdi.

Son dakika haberi: Gaziantep'teki orman yangını kontrol altında! Gaziantep Üniversitesi'ne yakın bölgede çıkan yangına müdahale için çok sayıda itfaiye ekibi sevk edilmişti. Vali Gül ile Belediye Başkanı Fatma Şahin de olay yerine gelerek çalışmaları takip etmişti. Yangında son durumu Vali Davut Gül Twitter hesabından ve gazetecilere açıklama yaparak paylaştı.

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VALİ GÜL İLE BELEDİYE BAŞKANI ŞAHİN OLAY YERİNDEN İZLEDİ

Merkez Şehitkamil ilçesi Burç Ormanları'nda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangına havadan da müdahaleye başlandı.

Söndürme çalışmalarına İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı toplumsal olaylara müdahale aracı (TOMA) da destek verdi.

Vali Davut Gül ile Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, olay yerine gelerek çalışmaları takip etti.

Gaziantep Hayvanat Bahçesi'ne yakın bölgede çıkan yangından Gaziantep Üniversitesi yerleşkesindeki orman arazisi de zarar gördü.

Vali Gül, gazetecilere, yaklaşık bir saat önce yangın ihbarı aldıklarını ve bölgeye ekipleri sevk ettiklerini söyledi.

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"ERKEN TEDBİRLERLE ÖNLENMESİ SEVİNDİRİCİ"

Soğutma çalışmalarının sürdüğünü anlatan Gül, şunları kaydetti:

"Yaklaşık 10-15 hektar alan zarar gördü. Önemli bir kısmı örtü yangını ama yer yer ağaçlar da zarar gördü. Ekiplerimizin ve havadan müdahalemiz yangının büyümesini engelledi. Yangının çıkması çok kötü ama erken tedbirlerle önlenmesi, bizim için sevindirici. Hepimize geçmiş olsun. Kentte orman varlığımız çok az. O yüzden tek ağacı bile feda etmeye gönlümüz razı olmaz. Herkese destekleri için teşekkür ederiz."

(AA)

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