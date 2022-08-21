SON DAKİKA | Gaziantep ve Mardin'deki kazalarla ilgili flaş iddialar! Bakan Soylu'dan açıklama: Hesabını sorarız

Son dakika: Türkiye Gaziantep ve Mardin'de peş peşe meydana gelen kaza haberleriyle sarsıldı. 35 kişinin hayatını kaybettiği 57 kişinin de yaralandığı iki feci kaza sonrası bölgeye giden İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı. 'Üçüncü tır' iddiasını kesin bir dille yalanlayan Bakan Soylu, soruşturmanın detaylı devam ettiğini belirtti. Bakan Soylu açıklamasında "Kimin ihmali varsa hesabını sorarız." diye konuştu.

Bakan Soylu'nun yaptığı açıklamada öne çıkan satır başları şöyle;

"KAZAYA KARIŞAN TIR'LAR AĞIR TONAJLIYDI" İDDİASI

Soru: 'Kazaya karışan TIR'lar ağır tonajlı' iddiası var...

CEVAP: "Soruşturma çok yönlü sürüyor. Hiçbir şey candan daha kıymetli değildir. Bu soruşturma da bir tek eksik görsek biz gereğini yerine getirir bedelini ödettiririz. İddialar inceleniyor. Şoförlerin ikisi de gözaltında. Kimin ihmali varsa hesabını sorarız. Milletimiz devletine itimat ediyor. Biz de bu itimada halel getiremeyiz.

Soru: Bu kamyonların kesme olduğu, sonradan TIR'a dönüştürüldüğü, modellerinin eski olduğu belirtiliyor.

CEVAP: Şimdi soruşturma çok yönlü sürüyor derken sürücüsünden yoluna, aracın tekniğinden saat ve telefon kullanımı bilgisine kadar hepsini inceliyoruz.

'ÜÇÜNCÜ BİR TIR' VAR MIYDI?

Soru: Üçüncü bir TIR'ın varlığı iddiası

CEVAP: Üçüncü bir TIR'ın varlığı, polislerin lastiklerini patlattığını ifade edenler var. Bu tamamen gerçek dışı bir değerlendirme ve iddiadır. Bir polis kardeşimiz şehit oldu. Orada vatandaşlarımız gibi yardımcı olmak için bulunan bir kardeşimizdi. Ateş açıldı, yok durduruldu, lastikleri patlatıldı gibi iddialar gerçek dışıdır.

Soru: HDP'lilerin engellendikleri iddiası

CEVAP: Burada bir acı var. Bu acıyı kanırtmanın, olmayan şeyler üzerinden tahrik etmenin bir anlamı yok. Taziyeye neden gidilir? Acıları paylaşmak, ortak olmak için. Taziye evinin amacı budur. Buranın sağ duyulu insanları bu tür tezviratlara gelmedi. Biz deli miyiz taziyeye, bu acıyı paylaşmaya gelenleri engelleyelim. İstirham ediyorum. Her şeyi yapabilirsiniz ama milletimizin acı gününde bunları yapmayın.





