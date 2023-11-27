Son dakika: Gazze'de ateşkes 2 gün daha uzatıldı

Son dakika: Katar Dışişleri Bakanlığı Gazze'deki "insani aranın" 2 gün daha uzatıldığını duyurdu.

Hamas'ın yaptığı açıklamada ise "Katar ve Mısır'la Gazze'deki "insani ara"nın aynı şartlar altında 2 gün daha uzatılması konusunda mutabakata varıldı" ifadeleri yer aldı.

FİLİSTİNLİLERİN ZORUNLU GÖÇÜ

Ateşkesin 4'üncü gününde İsrail ablukası altındaki Gazze Şeridi’nin kuzey ve orta kesimlerinden göç etmek zorunda kalan Filistinliler, İsrail ordusunun “güvenli geçiş koridoru” olarak belirlediği yollardan geçti.

YARDIM TIRLARI GAZZE'DE

İsrail ile Hamas arasında varılan çatışmalara "insani ara" verilmesi mutabakatı kapsamında Gazze Şeridi'ne yardım taşıyan onlarca tır girdi.

Hamas, "insani ara"nın, Gazze'nin tüm bölgelerine ulaştırılmak üzere günlük 200 yardım tırı ile 4 yakıt tankerinin girişini kapsadığını duyurmuştu. Yardım tırları, Gazze Şeridi'nin kuzeyine doğru hareket etti.







