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SON DAKİKA | Gökçeada ve Bozcaada seferleri iptal edildi

27.12.2021 09:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberine göre olumsuz hava koşulları nedeniyle Gökçeada ve Bozcaada'ya bugün yapılması planlanan tüm feribot seferleri iptal edildi.

SON DAKİKA | Gökçeada ve Bozcaada seferleri iptal edildi

Son dakika haberi: Olumsuz hava koşulları deniz trafiğini vurdu. Bugün, Gökçeada ve Bozcaada'ya yapılması planlanan tüm feribot seferleri iptal edildi.

GESTAŞ'TAN AÇIKLAMA

Çanakkale Boğazı ile Adalar hattında yolcu ve araç taşımacılığı yapan Gestaş firması, Kuzey Ege Denizi'nde olumsuz hava şartları nedeniyle Gökçeada ve Bozcaada'ya yapılması planlanan tüm tarifeli feribot seferlerinin iptal edildiğini duyurdu.

Çanakkale-Eceabat, Çanakkale-Kilitbahir ve Lapseki-Gelibolu hatlarındaki tarifeli feribot seferleri ise yapılıyor.

Kaynak: DHA


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Bozcaada
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