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SON DAKİKA | Gözler, kritik kabine toplantısına çevrildi! Asgari ücret zammı, Kurban Bayramı tatili...Cumhurbaşkanı Erdoğan duyuracak

27.06.2022 07:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika: Kabine, bugün toplanıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında bugün Beştepe'de gerçekleşecek kabine toplantısının gündeminde birçok başlık yer alıyor. Toplantıda asgari ücrette ara zam yapılıp yapılmayacağı ve Kurban Bayramı tatilinin 9 güne çıkıp çıkmayacağı kesinlik kazanacak. İşte son dakika kabine haberinin detayları...

SON DAKİKA | Gözler, kritik kabine toplantısına çevrildi! Asgari ücret zammı, Kurban Bayramı tatili...Cumhurbaşkanı Erdoğan duyuracak

Son dakika: Gözler, bugün gerçekleşecek kabine toplantısında olacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında yapılacak toplantının ana gündem maddesi asgari ücrete yapılması planlanan zam ve Kurban Bayramı tatili olacak. Alınan kararları Cumhurbaşkanı Erdoğan, kabine toplantısı sonrasında kamuoyuyla paylaşacak. İşte son dakika kabine toplantısı haberinin detayları...

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KURBAN BAYRAMI TATİLİ KAÇ GÜN OLACAK?

Haziran ayının son kabine toplantısı bugün Beştepe'de Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında yapılacak. Kabinede birçok konu yer alırken 'Kurban Bayramı tatili 9 gün olacak mı?' sorusunun da bugün netlik kazanması bekleniyor.

Kurban Bayramının normal şartlarda 4 gün olarak idrak edilmesine karşın Arefe gününün 8 Temmuz'a denk gelmesi ve bayramın son günü ile yine resmi tatil olan 15 Temmuz arasında sadece 2 günün olması gözleri 9 günlük tatil ihtimaline çevirdi. 13 ve 14 Temmuz tarihlerinde memurların idari izinli olmasına yönelik bir karar çıkarsa bayram izni 9 güne çıkarılmış olacak.

ASGARİ ÜCRETE ZAM OLACAK MI?

Toplantıda asgari ücrette ara zam yapılıp yapılmayacağının kesinlik kazanması bekleniyor. Taraflarla görüşmelerini sürdüren Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in, konuya ilişkin bir sunum yapması beklentiler arasında.

ENFLASYONLA MÜCADELE VE DÖVİZ KURU

Ekonomi ve enflasyonla mücadele de yine kabine toplantısında masada olacak ve geçtiğimiz hafta altın, dolar ve Euro başta olmak üzere dövize karşı TL'ye değer kazandıran BDDK hamlesinin etkileri ve bundan sonraki adımlar da değerlendirilecek. Konuyla ilgili Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin bir sunum yapması bekleniyor.

MADRİD'DEKİ NATO ZİRVESİ

İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliği tartışmaları devam ederken 28-30 Haziran'da İspanya'nın başkenti Madrid'de düzenlenecek NATO zirvesi öncesinde yapılan hazırlıklar da son kez masada olacak.

ALINAN KARARLARI ERDOĞAN DUYURACAK

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kabine toplantısı sonrasında alınan kararları kamuoyuyla paylaşacak.

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Kurban Bayramı asgari ücret Recep Tayyip Erdoğan Kabine Toplantısı
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