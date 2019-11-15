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Son dakika! Gri listede aranan Halis Ersayan öldürüldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.11.2019 11:45 | Son Güncelleme

Son dakika haberine göre, İçişleri Bakanlığı, Ağrı kırsalında İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen operasyonlarda etkisiz hale getirilen teröristlerden birisinin terörden arananlar listesinde 300 bin TL ödülle Gri Liste’de yer alan sözde 'Serhat Eyaleti Ağrı Dağı Güneyi Sorumlusu', 'Delil Serhat' kod adlı Halis Ersayan olduğunu bildirdi.

Son dakika! Gri listede aranan Halis Ersayan öldürüldü

İçişleri Bakanlığı açıklamasında, "İç güvenlik operasyonları kapsamında; Ağrı kırsalında, 07-09 Kasım 2019 tarihlerinde İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen hava destekli operasyonda 15 terörist etkisiz hale getirilmişti. Etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin; terörden arananlarda 300 bin TL ödülle Gri Liste’de yer alan sözde Serhat Eyaleti Ağrı Dağı Güneyi Sorumlusu Delil Serhat kod adlı Halis Ersayan olduğu belirlenmiştir. Söz konusu teröristin; 31 Temmuz 2015 tarihinde teröristlerin yol kesme eylemi yaptığı Iğdır-Kağızman-Erzurum karayolunun 30’uncu kilometresine gelen olay yeri inceleme ekibinden bir personelin şehit olduğu, uzaktan kumandalı el yapımı patlayıcıyla düzenlenen saldırı, Doğubayazıt-Iğdır karayolunda yol kesme ve tır yakma eylemi, Doğubayazıt-Gürbulak karayolunda yol kesme tır yakma eylemlerine katıldığı tespit edilmiştir." denildi.

Kaynak: İHA

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Anahtar Kelimeler:
halis ersayan gri liste

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Okuyucu Yorumları 3 yorum
yani.simdi devlet olarak para vermekten kurtuldukmu???
HDP. MECLIS. YPG. AMERIKA vay anam vay biz neyin içine düşmüşüz.ne günahımız varmışki
helallllllll❤
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