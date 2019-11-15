Son dakika! Gri listede aranan Halis Ersayan öldürüldü

İçişleri Bakanlığı açıklamasında, "İç güvenlik operasyonları kapsamında; Ağrı kırsalında, 07-09 Kasım 2019 tarihlerinde İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen hava destekli operasyonda 15 terörist etkisiz hale getirilmişti. Etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin; terörden arananlarda 300 bin TL ödülle Gri Liste’de yer alan sözde Serhat Eyaleti Ağrı Dağı Güneyi Sorumlusu Delil Serhat kod adlı Halis Ersayan olduğu belirlenmiştir. Söz konusu teröristin; 31 Temmuz 2015 tarihinde teröristlerin yol kesme eylemi yaptığı Iğdır-Kağızman-Erzurum karayolunun 30’uncu kilometresine gelen olay yeri inceleme ekibinden bir personelin şehit olduğu, uzaktan kumandalı el yapımı patlayıcıyla düzenlenen saldırı, Doğubayazıt-Iğdır karayolunda yol kesme ve tır yakma eylemi, Doğubayazıt-Gürbulak karayolunda yol kesme tır yakma eylemlerine katıldığı tespit edilmiştir." denildi.

Kaynak: İHA

