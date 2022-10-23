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Son dakika: Güneş yüzünü gösterecek! Meteoroloji'den son hava durumu tahmini: Sıcaklıklar ülke genelinde yükseliyor

23.10.2022 10:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hava durumuyla ilgili son dakika tahminleri geldi. Meteoroloji'den alınan bilgilere göre sıcaklıklar, ülke genelinde artarak mevsim normallerine dönecek. 23 Ekim Pazar (bugün) İstanbul, İzmir ve Ankara'da az bulutlu ve açık bir hava hakim olacak. Doğu Karadeniz'in yüksek kesimlerinde ise karla karışık yağmur ve kar yağışlı olacağı ifade edildi. İşte hava durumuyla ilgili tüm detaylar...

Son dakika: Güneş yüzünü gösterecek! Meteoroloji'den son hava durumu tahmini: Sıcaklıklar ülke genelinde yükseliyor

Meteoroloji duyurdu! Sıcaklıklar artıyor, mevsim normallerine dönüyor. Özellikle Marmara'nın batısı ile Kıyı Ege'de sıcaklıkların yer yer mevsim normalleri üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: ülkemizin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, gece saatlerinde Sinop, Trabzon'un doğusu, Rize ve Artvin çevrelerinin yerel olmak üzere yağmur ve sağanak yağışlı, Artvin, Rize ve Ardahan'ın yüksek kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Bu sabah ve gece saatlerinde kuzey ve iç kesimlerde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

SON DAKİKA: SICAKLIKLAR YÜKSELİYOR

Sıcaklıkların, ülkemiz genelinde artacağı ve genellikle mevsim normalleri civarında, Marmara'nın batısı ile Kıyı Ege'de yer yer mevsim normalleri üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

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İSTANBUL °C, 20°C
Az bulutlu ve açık

KOCAELİ °C, 24°C
Az bulutlu ve açık

İZMİR °C, 25°C
Az bulutlu ve açık

MUĞLA °C, 25°C
Az bulutlu ve açık

ADANA °C, 29°C
Az bulutlu ve açık

hgfh

ANTALYA °C, 26°C
Az bulutlu ve açık

ANKARA °C, 18°C
Az bulutlu ve açık

ESKİŞEHİR °C, 20°C
Az bulutlu ve açık

SİNOP °C, 21°C
Parçalı, zamanla çok bulutlu, gece saatlerinde yerel olmak üzere yağmurlu bulutlu

ZONGULDAK °C, 20°C
Parçalı bulutlu

TOKAT °C, 19°C
Parçalı bulutlu

TRABZON °C, 20°C
Parçalı bulutlu

ERZURUM °C, 14°C
Parçalı ve az bulutlu

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HAKKARİ °C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu

DİYARBAKIR °C, 23°C
Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA °C, 25°C
Az bulutlu ve açık

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hava durumu meteoroloji İstanbul son dakika

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