Son dakika: Güneş yüzünü gösterecek! Meteoroloji'den son hava durumu tahmini: Sıcaklıklar ülke genelinde yükseliyor

Meteoroloji duyurdu! Sıcaklıklar artıyor, mevsim normallerine dönüyor. Özellikle Marmara'nın batısı ile Kıyı Ege'de sıcaklıkların yer yer mevsim normalleri üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: ülkemizin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, gece saatlerinde Sinop, Trabzon'un doğusu, Rize ve Artvin çevrelerinin yerel olmak üzere yağmur ve sağanak yağışlı, Artvin, Rize ve Ardahan'ın yüksek kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Bu sabah ve gece saatlerinde kuzey ve iç kesimlerde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
Sıcaklıkların, ülkemiz genelinde artacağı ve genellikle mevsim normalleri civarında, Marmara'nın batısı ile Kıyı Ege'de yer yer mevsim normalleri üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.
İSTANBUL °C, 20°C
Az bulutlu ve açık
KOCAELİ °C, 24°C
Az bulutlu ve açık
İZMİR °C, 25°C
Az bulutlu ve açık
MUĞLA °C, 25°C
Az bulutlu ve açık
ADANA °C, 29°C
Az bulutlu ve açık
ANTALYA °C, 26°C
Az bulutlu ve açık
ANKARA °C, 18°C
Az bulutlu ve açık
ESKİŞEHİR °C, 20°C
Az bulutlu ve açık
SİNOP °C, 21°C
Parçalı, zamanla çok bulutlu, gece saatlerinde yerel olmak üzere yağmurlu bulutlu
ZONGULDAK °C, 20°C
Parçalı bulutlu
TOKAT °C, 19°C
Parçalı bulutlu
TRABZON °C, 20°C
Parçalı bulutlu
ERZURUM °C, 14°C
Parçalı ve az bulutlu
HAKKARİ °C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu
DİYARBAKIR °C, 23°C
Az bulutlu ve açık
ŞANLIURFA °C, 25°C
Az bulutlu ve açık