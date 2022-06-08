Son dakika haberi: Çavuşoğlu açıkladı! 'BM, Rusya, Türkiye ve Ukrayna arasında bir plandan bahsediyoruz'

Bugün sadece bunları konuşmadık. Suriye bu konulardan bir tanesi, Libya'da bunlardan birisi. Rusya ile farklı görüşlerimiz olsa da birlikte çalıştığımız bir ülke. Suriye'nin kuzeyinde bize yönelik artan tehdit var. Suriye'nin toprak bütünlüğünün korunması gerektiğini bir kez daha vurguluyoruz. Diğer taraftan Libya'daki durumu ele aldık. Libya'da istikrarın tam olarak tesis edilmesi için herkesin katkı sağlaması gerekiyor. Terör oluşumuna asla izin verilmemeli.