Son dakika haberi: Çavuşoğlu açıkladı! 'BM, Rusya, Türkiye ve Ukrayna arasında bir plandan bahsediyoruz'

Son dakika haberi: Dünya Ukrayna'dan tahıl ihracatı sorununun kıtlığa ve gıda krizine yol açacağından endişelenirken Bakan Çavuşoğlu, Lavrov ile ortak basın toplantısında krizin çözümüne ilişkin değerlendirmelerini paylaştı. "Gemilerin denetlenmesi dahil BM, Rusya, Ukrayna ve Türkiye arasında oluşturulabilecek bir mekanizma ve işbirliğini içeren bir plandan bahsediyoruz" diyen Çavuşoğlu, planı makul ve uygulanabilir bulduklarını dile getirdi. Lavrov da "Ukrayna limanlarından çıkan gemilerin güvenliğini sağlamak için her türlü çalışmaya hazırız" dedi ve " Bunu Türk mevkidaşlarımızla el ele yapmaya hazırız" ifadelerini kullandı.
Bakan Çavuşoğlu'nun basın toplantısındaki açıklamalarından satır başları şöyle:
Ukrayna tahılının uluslararası piyasaya ihraç edilebilmesi için çeşitli fikirler ortaya çıktı. Gemilerin denetlenmesi dahil BM, Rusya, Ukrayna ve Türkiye arasında oluşturulabilecek bir mekanizma ve işbirliğini içeren bir plandan bahsediyoruz. Türkiye olarak bu planı makul ve uygulanabilir buluyoruz. Bunun detaylarını görüşmek üzere İstanbul'da bir toplantıya ev sahipliği yapabileceğimizi söyledik.
Bugün sadece bunları konuşmadık. Suriye bu konulardan bir tanesi, Libya'da bunlardan birisi. Rusya ile farklı görüşlerimiz olsa da birlikte çalıştığımız bir ülke. Suriye'nin kuzeyinde bize yönelik artan tehdit var. Suriye'nin toprak bütünlüğünün korunması gerektiğini bir kez daha vurguluyoruz. Diğer taraftan Libya'daki durumu ele aldık. Libya'da istikrarın tam olarak tesis edilmesi için herkesin katkı sağlaması gerekiyor. Terör oluşumuna asla izin verilmemeli.
Görüşmelere devam edeceğiz. Karşılıklı ziyaretlerle tüm bu konuları ele almaya devam edeceğiz. En büyük arzumuz Ukrayna'da kalıcı barışın tesis edilmesi.
Rus bakan Sergey Lavrov'un konuşmasından öne çıkan noktalar ise şu şekilde:
Ukrayna tahıl ürünlerinin piyasadaki payı sadece yüzde 1'dir. Gıda krizi buradan gelmez. Bunun gıda krizine yol açacağını söyleyemeyiz. Biz Türk dostlarımızın çabalarına büyük önem atfetmekteyiz. Onlar hem tahıl ürünlerinin hem yabancı gemilerini Ukrayna limanlarından tahliyesini sağlamaya çalıştılar. Deniz kuvvetlerimiz, Karadeniz filomuz orada devamlı olarak beşeri koridorlar açıyor. Ukrayna'nın sularından boğazlara kadar açılan bir koridordan bahsediyoruz. Bu güzergahtan gitmek isteyen tüm gemiler buradan yük taşıyabilir, istedikleri şekilde hareket edebilirler.
Ukrayna tarafı mayınsızlaştırma faaliyetlerine hazırsa biz de hazırız.
Ukrayna limanlarından çıkan gemilerin güvenliğini sağlamak için her türlü çalışmaya hazırız. Bunu Türk mevkidaşlarımızla el ele yapmaya hazırız.
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