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Son dakika haberi: MİT'ten nokta operasyon! PKK/KCK'nın kilit ismi etkisiz hale getirildi

28.07.2022 10:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), Irak'ın kuzeyinde yer alan Süleymaniye kentinde kritik bir operasyon gerçekleştirdi. MİT'in nokta operasyonuyla terör örgütü PKK/KCK'nın kilit isimlerinden Hatice Hezer etkisiz hale getirildi. Terör örgütünün sözde yürütme konseyi üyesi olduğu belirtilen 'Berivan Zilan' kod adlı teröristin eski HDP Van Milletvekili Tuğba Hezer Öztürk'ün ablası olduğu belirtildi.

Son dakika haberi: MİT'ten nokta operasyon! PKK/KCK'nın kilit ismi etkisiz hale getirildi

Son dakika haberi: Türkiye'nin terörle mücadelesi devam ediyor! Bu kapsamda MİT'in gerçekleştirdiği son operasyonla terör örgütü PKK/KCK büyük darbe aldı. Örgütün sözde konsey üyelerinden Hatice Hezer etkisiz hale getirildi.

AA-20220728-28517994-28517990-MIT_TEROR_ORGUTU_PKKKCKNIN_SOZDE_UST_DUZEY_YONETICISINI_SULEYMANIYEDE_ETKISIZ_HALE_GETIRDI

KONUMU BELİRLENDİ, NOKTA OPERASYONLA VURULDU

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, PKK'ya 1991 yılında katılan Hezer'in örgütsel faaliyetine Irak'ın kuzeyinde hız verdiği tespit edildi.

MİT tarafından konumu belirlenen Hezer, Süleymaniye'de düzenlenen nokta operasyonla etkisiz hale getirildi.
Operasyona katılan ekip, daha sonra salimen Türkiye'ye döndü.

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HDP'Lİ ESKİ MİLLETVEKİLİNİN ABLASI

Terörist Hatice Hezer, 2004 yılında PKK/KCK'nın sözde kadın örgütlenmesi PJA (PJAK) Ermenistan sorumlusu oldu. 2008 yılında HPG'nin, 2011 yılında örgütün Mahmur kampı sorumluları arasında yer alan Hezer, 2017 yılında örgütün sözde Suriye PJAK sorumlusu olarak terörist faaliyetlerini sürdürdü.

AA-20220728-28517994-28517992-MIT_TEROR_ORGUTU_PKKKCKNIN_SOZDE_UST_DUZEY_YONETICISINI_SULEYMANIYEDE_ETKISIZ_HALE_GETIRDI

Eski HDP Van Milletvekili Tuğba Hezer Öztürk'ün ablası olduğu öğrenilen Hezer'in erkek kardeşinin de 1998'de güvenlik güçleriyle çıkan çatışmada etkisiz hale getirildiği öğrenildi. (AA)

SURİYE'DE 4 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Öte yandan Milli Savunma Bakanlığı Suriye'de 4 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Barış Pınarı ve Fırat Kalkanı bölgelerine yönelik saldırı hazırlığı yapan 4 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi. Mücadelemiz en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar azim ve kararlılıkla devam edecek."

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