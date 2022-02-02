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Son dakika haberi... Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov'dan Batı ülkelerine mektup: Yanıt bekliyoruz

02.02.2022 11:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Avrupa'nın doğusunda NATO-Rusya arasında gerginliğe neden olan askeri sevkiyatlara ilişkin Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov bir mektup kaleme aldı. Lavrov, NATO'nun eylemlerinin temel Avrupa belgelerine aykırı olduğunu vurgulayarak, "Batı, tüm AGİT ülke liderlerinin bu diplomatik başarılarını tek taraflı olarak kendi lehinde revize etmeye çalışıyor. Bu, derin endişeler yaratıyor. Durum, pozisyonun dürüst bir şekilde açıklanmasını gerektiriyor." dedi.

Son dakika haberi... Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov'dan Batı ülkelerine mektup: Yanıt bekliyoruz

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, yazdığı mektupla Batı ülkelerinden Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) çerçevesindeki güvenlikle ilgili yükümlülükleri konusunda yanıt beklediklerini bildirdi.

Rusya Dışişleri Bakanlığının internet sayfasında, Lavrov'un Batı ülkelerine gönderdiği mektup yayımlandı.

"DERHAL AÇIKLIĞA KAVUŞTURULSUN"

Rus sınırlarının yakınlarında askeri siyasi gerginliğin artmasından endişeli olduklarını belirten Lavrov, bu nedenle 15 Aralık 2021'de ABD ile NATO'ya çeşitli güvenlik garantileriyle ilgili teklifleri içeren 2 anlaşma taslağı ilettiğini anımsattı.

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Lavrov, ABD ve NATO'nun bu tekliflere yazılı cevap gönderdiğine dikkati çekerek, "ABD ve NATO'nun yanıtları, tüm Avrupa güvenlik mimarisinin temeli olan eşit ve bölünmez güvenlik ilkesi konusunda önemli anlayış farklılıklarını ortaya koyuyor. Diyalog açısından belirleyici olan bu konunun derhal açıklığa kavuşturulmasının gerekli olduğunu düşünüyoruz." ifadesini kullandı.

"HER BİR AGİT ÜLKESİ DE EŞİT GÜVENLİK HAKKINA SAHİP"

İstanbul'da 1999'da ve 2010'da da Astana'da düzenlenen Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) zirvelerinin belgelerinde, üye ülkelerin güvenliğin bölünmezliği ile ilgili temel hak ve yükümlülüklerinin yer aldığını aktaran Lavrov, şunları kaydetti:

"Batılı ülkeler, ihtiyaç duydukları unsurları seçiyor, yani devletlerin ittifakları özgürce seçme hakkını yalnızca kendi güvenliğini sağlamak için kullanıyor ve bunların gelişimine göre utanç verici şekilde hareket ediyor. Güvenliğin bölünmezliği ilkesi, NATO'nun sorumsuzca genişlemeye yönelik izlediği siyasetin haklı çıkarılması için seçici olarak kullanılıyor."

"İşler böyle yürümeyecek. Güvenliğin bölünmezliği ile ilgili yapılan anlaşmalar, güvenliğin ya herkes için olduğu ya da hiç kimse için olmadığı anlamına geliyor. İstanbul'da imzalanan belge, sadece NATO ülkeleri değil her bir AGİT ülkesi de eşit güvenlik hakkına sahip olduğunu öngörüyor."

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"YANIT BEKLİYORUZ"

NATO'nun, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) prensipleri dışında güç kullanma yönünde eylemlerde bulunduğunu belirten Lavrov, bunun temel Avrupa belgelerine aykırı olduğunu vurguladı.

Lavrov, şu ifadeleri kullandı:

"Batı, tüm AGİT ülke liderlerinin bu diplomatik başarılarını tek taraflı olarak kendi lehinde revize etmeye çalışıyor. Bu, derin endişeler yaratıyor. Durum, pozisyonun dürüst bir şekilde açıklanmasını gerektiriyor. Hükümetleriniz, bu yükümlülüğü modern koşullarda pratikte tam olarak ne şekilde yerine getirmeyi planlıyor? Bu sorulara yanıt bekliyoruz. Eğer bu yükümlülükten vazgeçiyorsanız, bunu açıklamanızı istiyoruz. Yanıtı bekliyoruz."

(AA)

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