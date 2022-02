Son dakika haberi: Rusya-Ukrayna geriliminde son durum! Bombardıman haberi sonrası yeni gelişme: Rusya'nın işgal planını yayımladılar

Rusya-Ukranya krizinde son dakika haberleri: Tüm dünyanın endişeyle takip ettiği Rusya-Ukrayna geriliminde tansiyon giderek yükseliyor. Dün sabah saatlerinde Ukranya'nın baz bölgelerinde patlama seslerinin gelmesi, 'savaş' endişesinin çok yakından hissedilmesine neden oldu. Yapılan bombardıman sonrası, Batı olası Rus işgaline karşı daha da tetikte olurken sert açıklamalar ve kararlar peş peşe geldi. ABD Başkanı Joe Biden'ın Moskova'nın olası bir saldırıyı meşrulaştırmak için bir bahane hazırladığını söylerken, Rusya, ABD Büyükelçi Yardımcısı Bart Gorman'ı sınır dışı etti. Moskova'nın işgal için kararlı olduğunu ve bunu her an yapabileceğini belirten İngiltere Savunma Bakanlığı ise muhtemel işgal planını yayınladı. Bölgede tansiyon her geçen dakika artıyor...

UKRAYNA'DAKİ BOMBARDIMAN, GERİLİMİ TIRMANDIRDI

Dün sabah gelen bombardıman haberi gerilimi tırmandırdı. Ukrayna'da, Rus destekli isyancılar ve Kiev güçleri, Ukrayna'daki ateşkes hattının ötesine bombardıman başladığına dair karşılıklı suçlamalarda bulundular.

Ukrayna hükümet güçleri, Rusya sınırındaki ayrılıkçı Donbass bölgesindeki ayrılıkçı mevzileri hedef aldıkları yönündeki suçlamaları reddetti.

Her iki taraftan gelen raporlar, bölgede sıklıkla bildirilen rutin ateşkes ihlallerinden daha ciddi bir olaya işaret ediyor.

KREMLİN'DEN AÇIKLAMA: CİDDİ ENDİŞE DUYUYORUZ

Kremlin sözcüsü Dmitry Peskov, Moskova'nın raporlar hakkında "ciddi endişe" duyduğunu söyledi. Rusya uzun zamandır Kiev'in isyancıların topraklarını zorla ele geçirmek için bir bahane istediğini söylüyor, ancak Ukrayna bunu reddediyor.

ZELENSKİY: PROVOKASYON

Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenskiy, Rus yanlısı güçlerin "büyük bir provokasyon" olarak adlandırdığı bir anaokulunu bombaladığını söyledi.

GÖRÜNTÜLER PAYLAŞILDI

Ukrayna polisi tarafından yayınlanan video görüntüleri, enkaz ve çocuk oyuncaklarıyla dolu bir odada tuğla duvarda bir delik gösterdi.

Stanytsia Luhanska köyü sakini Dmytro Reuters'e verdiği demeçte, "Bazı provokasyonlar planlandı, onları bekliyorduk ve bir savaşın başladığını düşündük."

Ayrılıkçılar ise hükümet güçlerini son 24 saat içinde kendi bölgelerine dört kez ateş açmakla suçladı.

ABD BAŞKANI BIDEN'DAN 'SAHTE BAYRAK' İDDİASI

ABD Başkanı Joe Biden Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etme tehlikesinin "çok yüksek" olduğunu söyledi. Beyaz Saray'da basın mensuplarına bir açıklama yapan Biden eldeki tüm işaretlerin Rusya'nın Ukrayna'ya girmeye hazırlandığını gösterdiğini belirtti. Biden, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le bir telefon görüşmesi planının olmadığını da ifade etti.

Rusya'nın Ukrayna sınırındaki birliklerini çekmediğini söyleyen Biden, Moskova'nın işgali gerekçelendirmek için bir sahte bayrak operasyonuna girişeceğini düşünmek için sebepler bulunuğunu kaydetti.

BLİNKEN: KİMYASAL SALDIRI OLABİLİR

ABD Dışişleri Bakanı Blinken da Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde yaptığı konuşmada Rus güçlerinin Ukrayna'yı işgale hazırlandığını ve bu saldırının "gelecek günlerde" gerçekleşebileceğini söyledi.

Rusya'nın saldırıya gerekçe olarak bir mazaret üretmeyi planladığını söyleyen Blinken, bu mazaretin kimyasal silahlarla yapılmış sahte ya da gerçek bir saldırı olabileceğini belirtti. Rus medyasının da kamuoyunu yanlış yönlendirmede rol oynayabileceğini söyleyen Blinken "Rusya bu olayı etnik temizlik ya da soykırım olarak tanımlayabilir" diye konuştu.

RUSYA, GORMAN'I SINIR DIŞI ETTİ

ABD ve NATO, Rusya'yı olası bir Ukrayna işgaline karşı yaptırımlarla tehdit ederken, Rusya'dan ABD'yi kızdıracak bir hamle geldi.

Rusya merkezli RIA haber ajansı, Rusya’nın ABD büyükelçisi yardımcısı Bartle Gorman’ı sınır dışı ettiğini duyururken, Washington’ın da aynı şekilde karşılık vermesinin beklendiği açıklandı.

Moskova’nın büyükelçi yardımcısının sınır dışı edilmesiyle ilgili olarak net bir gerekçe sunmadığı belirtildi.

Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Rusya’nın bu eyleminin ‘gereksiz’ olduğu vurgulandı. Dışişleri Bakanlığı sözcüsü, ABD’nin Rusya’ya yanıt vereceğini belirtti.

İNGİLTERE RUSYA'NIN İŞGAL PLANINI YAYINLADI

Rusya-Ukrayna krizi devam ederken, İngiltere Savunma Bakanlığı, Rusya’nın Ukrayna’yı muhtemel işgal planını yayınladı. Savunma Bakanlığı sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, alınan son istihbarat raporlarının ardından Rusya’nın Ukrayna'yı "başka bir uyarıda bulunmadan" işgal edebileceğini belirterek, "Rusya, tatbikatların tamamlanmasının ardından bazı birliklerin üslere döneceğini iddia etti. Rus güçlerinin, Ukrayna sınır bölgelerinden çekildiğine dair hiçbir kanıt görmedik. Rusya, daha fazla uyarı yapmadan işgali gerçekleştirebilecek önemli bir askeri varlığı elinde tutuyor" dedi.

Savunma Bakanlığı, “Başkan Putin'in muhtemel işgal ekseni gösterilmektedir” başlığıyla 2 aşamalı muhtemel işgal planına ait paylaştığı haritada, birinci aşamada Rusya'nın Belarus sınırı boyunca iki noktadan ve Rusya’nın batı sınırından bir noktadan Kiev'e doğru kara harekatı gerçekleştirebileceğini belirtti. Haritada ayrıca, iki noktadan Dnipro'ya, Kırım'dan Mariupol'a ve Rusya sınırından Luhansk yönüne doğru potansiyel birinci aşama yer hareketlerine yer verildi.

İkinci aşamada ise, Kırım'dan Mykolaiv'e ve Dnipro'dan Vinnytsya'ya doğru potansiyel ikinci aşama yer hareketleri yer aldı.

Savunma Bakanlığı, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in yine de çatışmayı önleyebileceğini ve barışı korumayı seçebileceğini ifade etti.