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Son dakika haberi: Sosyal medya market market gezen o zabıtayı konuşuyor! 'Ya bu fiyatlar düşecek ya da siz buradan ekmek yiyemeyeceksiniz'

27.12.2021 08:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Ankara'nın Polatlı ilçesinde marketleri dolaşarak fahiş fiyatlara tepki gösteren zabıta memuru sosyal medyayı salladı! Dolar ve Euro'daki sert düşüş sonrası milyonların gözü market fiyatlarına çevrildi. Henüz market fiyatlarında herhangi bir indirim söz konusu değil. Bazı ürünlere yeniden zam geldi. Ankara'da teftişe çıkan zabıta memuru marketleri uyararak 'Ya bu fiyatlar düşecek ya da burada ekmek yiyemeyeceksiniz' diyerek tepkisini ortaya koydu.

Market fiyatlarındaki son durum yakından takip ediliyor. Ankara'dan gelen son dakika haberine göre bir zabıta memuru market market dolaşarak artan fahiş fiyatlara ceza kestirdi. 'Armutu çiftçiden bir TL'ye alıp 8 TL'ye satıyorsunuz' diyen zabıta memurunun söyledikleri sosyal medyada gündem oluşturdu.

SOSYAL MEDYA O ZABITAYI KONUŞUYOR! 'YA BU FİYATLAR DÜŞECEK YA DA...'

'Son üç günde market fiyatlarında artış var. Merkeze, yöneticilerinize söyleyin bu iş böyle gitmeyecek. Ya bu fiyatlar düşecek ya da burada ekmek yiyemeyeceksiniz! Ben kendilerine yazı da yazacağım, fahiş fiyatlardan işlem yapacağız.

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Bu zor zamanlarda kış gününde vatandaşın yanında olmazsanız bizi karşınızda bulursunuz. Bu armut çiftçide bir TL, siz dört TL'ye alıyorsunuz burada 8 TL'ye satıyorsunuz. Bu hak mı adalet mi? Bu düzen talan düzeni biz bu düzene müsaade

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DOLAR 18 TL'DEN 10 TL'YE DÜŞTÜ MARKET FİYATLARI DÜŞMEDİ!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeni ekonomi paketi açıklamasından sonra Dolar, 18 TL seviyelerinden giderek 10 TL'ye düştü. Bu düşüşün ardından sıfır otomobiller ve ikinci el otomobillerde indirim gelirken market fiyatlarında yansıma görülmedi. Vatandaşlar market gıda fiyatlarında da indirim beklerken belediye ekipleri denetimlerini sürdürüyor.

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Sosyal medyada yeni dönem!Sosyal medyada yeni dönem!
Anahtar Kelimeler:
sosyal medya
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Okuyucu Yorumları 340 yorum
Armudu 1 tl den alıp 8 tl ye satıyormuş yeni mi öğrendiniz biz hep biliyorduk zaten herkes görevini hakkıyla yapsaydı bunlarda olmazdı .
Armudu 5 liradan alan adam 1 emi satıcak..
mazot gübre indirin üretici üretim yapsın kaynağından ucuza gelmeden adam malını neden zararını versin
Mazota 5 kuruş (beş kuruş) indirim yaparak bu işe nasıl baktıklarını gösterdiler. Sayın halkımızın takdirlerine.
böyle erkeklik yapma zabıta efendi bak işsiz kalırsın adalet yok bu ülkede unutma
adini sokrates demek ile olmuyor bu işler
@anilaydogan adam beş demiyor 1 lira diyor anlamanız kıtsa bir daha oku siz bimin veya zincir marken sahibisiniz galiba ama artık zabıtanın dediği gibi sizin kafanızda olan işletmeler artık 1 liraya alıp 8 liraya satamayacaksınız anla
ama pazarda 10 lira
Tüm marketler aynı hepsi fahiş fiyat uyguluyor ben çok inceliyorum sirke bile farklı aynı marka migros ta 7,85 üçlerde 5,5, HAYDİ gelde araştır bakalım.
@sokrates35 2 ye satacak..
@suat_1930_uvmhs mazot ve gübreye zam gelincemi aldı adam bu malını
HELAL OLSUN.
Neye helal olsun, fiyatlarla hiçbir alakası olmayan insanlara artistlik yaptığı için mi?
Ne helal olsun kardeşim bu zabıta fiyatlar sebebsiz yere yükselirken yapmıştı görevini....
butun zabıtalar marketlere

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