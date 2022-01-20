SON DAKİKA | Haberler peş peşe geldi! Çok sayıda ilde eğitime kar engeli (20 Ocak Perşembe hangi illerde okullar tatil?)

Son dakika haberi: Şiddetli kar yağışı tüm yurtta etkili olmaya devam ederken yaşamı da olumsuz etkiliyor. Bu nedenle pek çok ilden arka arkaya eğitime ara verildiği haberleri gelmeye devam ediyor. 20 Ocak Perşembe günü olumsuz hava koşulları nedeniyle 43 ilin tamamında veya bazı ilçelerinde okullar tatil edildi. Peki, 20 Ocak Perşembe günü (bugün) hangi illerde okullar tatil edildi? İşte son dakika haberinin detayları detaylar...



SAMSUN

Samsun'un Alaçam ve Yakakent ilçelerinde, kar yağışı nedeniyle eğitime bir gün ara verildi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Alaçam ve Yakakent ilçelerinde, olumsuz hava şartlarının etkili olduğu belirtildi.

Açıklamada, bu ilçelerde kar ve buzlanma nedeniyle 20 Ocak Perşembe günü okulların tatil edildiği duyuruldu.

KAYSERİ

Kayseri'nin 11 ilçesinde olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime bir gün ara verildi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, etkili kar yağışı sonrası oluşan soğuk hava ve buzlanma nedeniyle Yeşilhisar, Felahiye, Pınarbaşı, Sarız, Bünyan, Tomarza, Develi, İncesu, Akkışla, Özvatan ve Yahyalı ilçelerinde 20 Ocak Perşembe okullar tatil edildi.

BARTIN

Bartın'da yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle okullar 20 Ocak Perşembe günü tatil edildi.

Valilikten yapılan açıklamada, kar yağışı ve yoğun buzlanma nedeniyle 20 Ocak Perşembe il genelindeki tüm ilkokullar, ortaokullar ve liselerde eğitime ara verildiği belirtildi.

BALIKESİR

Balıkesir'in Dursunbey ilçesinde olumsuz hava şartları nedeniyle okullar 1 gün daha tatil edildi.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, ilçede eğitim öğretime 20 Ocak Perşembe de ara verildiği belirtildi.

İlçede etkili olan kar yağışı nedeniyle okullar 19 Ocak'ta tatil edilmişti.

BURSA

Bursa'nın Orhaneli, Büyükorhan ve Harmancık ilçelerinde kar yağışı ve buzlanma riski nedeniyle 20 Ocak Perşembe günü okullar tatil edildi.

Büyükorhan Kaymakamlığından yapılan açıklamada, olumsuz hava koşullarının devam etmesi ve buzlanmaya bağlı olarak yaşanabilecek sorunlar sebebiyle 20 Ocak perşembe günü eğitim öğretim faaliyetlerine 1 gün ara verildiği, engelli ve hamile kamu çalışanlarının da idari izinli sayılacakları belirtildi.

Orhaneli ve Harmancık kaymakamlıklarından yapılan açıklamalarda da yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle 20 Ocak Perşembe günü eğitim öğretime ara verildiği, engelli ve hamile personelin idari izinli sayılacağı ifade edildi.

Öte yandan İnegöl, Yenişehir ve İznik ilçelerinde taşımalı eğitim yoluyla okullarına giden öğrencilerin de 20 Ocak Perşembe günü idari izinli sayılacağı öğrenildi.

ERZİNCAN

Erzincan'da olumsuz hava koşulları ve buzlanma nedeniyle il genelinde eğitime bir gün ara verildiği bildirildi.

Vali Mehmet Makas, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, kentte olumsuz hava koşullarının etkili olduğunu belirterek, "İlimizde olumsuz hava koşulları ve olası buzlanma nedeniyle il genelinde eğitim öğretime 20 Ocak Perşembe günü 1 gün daha ara verilmiştir" ifadelerini kullandı.

Açıklamada, kamu kurumlarında görevli engelli ile hamile personelin idari izinli sayılacağı, üniversitede eğitime devam edileceği aktarıldı.

IĞDIR

Iğdır'da kent genelinde kar yağışı etkisini sürdürüyor. Kar nedeniyle il merkeziyle Tuzluca ilçesindeki okullar 20 Ocak Perşembe günü tatil edildi.

ZONGULDAK

Zonguldak'ta merkez ve merkeze bağlı belde ve köyler ile 6 ilçede taşıma kapsamındaki ilk ve orta dereceli okullarda eğitim öğretime 1 gün ara verildiği bildirildi.

Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, meteorolojik verilere göre kentte kar yağışı beklentisi ve buzlanma tehlikesi olduğu belirtildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"İlimiz merkez ve merkeze bağlı belde ve köyler ile Çaycuma, Devrek, Gökçebey, Ereğli, Kozlu ve Alaplı ilçelerimizdeki taşıma kapsamındaki ilk ve orta dereceli okullarda (özel eğitim kapsamındaki okullar dahil) eğitim öğretime 20 Ocak Perşembe günü 1 gün süreyle ara verilmiştir."

Alaplı Kaymakamlığından yapılan açıklamada da "İlçe merkezi ve Gümeli beldesi ile köylerimizdeki sadece taşıma kapsamındaki ilk ve orta dereceli okullarda (özel eğitim kapsamındaki okullar dahil) 20 Ocak Perşembe günü 1 gün süreyle eğitim ve öğretime ara verilmiştir." ifadeleri kullanıldı.

ORDU

Ordu'nun bazı ilçelerinde kar yağışı nedeniyle eğitime 20 Ocak Perşembe günü ara verildiği bildirildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, il genelinde devam eden yoğun kar yağışı, buzlanma ve olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı ilçelerde eğitime 20 Ocak Perşembe günü da ara verildiği belirtildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Akkuş, Aybastı, Çamaş, Çatalpınar, Çaybaşı, Gölköy, Gülyalı, Gürgentepe, İkizce, Kabadüz, Kabataş, Korgan, Kumru, Mesudiye, Ulubey ilçelerimizdeki okulların tamamında, Fatsa ve Ünye ilçelerimizde, ilçe merkezi haricindeki okullar ile taşımalı eğitim sistemiyle gelen öğrenciler için, Perşembe ilçemizde taşımalı eğitim sistemiyle gelen öğrenciler için, Altınordu ilçemizde ise taşımalı eğitim sistemiyle gelen öğrenciler için ve Gökömer, Cumhuriyet Gerce ve Yağızlı mahallelerindeki okullarda, 20 Ocak 2022 Perşembe günü bir gün süreyle eğitime ara verilmiştir."

Açıklamada, belirtilen ilçelerdeki kamu kurumlarında görevli engelli ve hamile personelin de 20 Ocak Perşembe günü idari izinli sayılacağı kaydedildi.

ARTVİN

Kar tatilini Artvin Valisi Yılmaz Doruk sosyal medya hesabından duyurdu. Doruk açıklamasında, “Sevgili öğrenciler, ilimizde kar yağışı, soğuk hava ve buzlanma nedeniyle 20 Ocak 2022 Perşembe günü Artvin genelinde tüm okullarda eğitim öğretime bir gün ara veriyoruz. Çalışmalarımıza evde devam edelim başarılar diliyorum” ifadelerine yer verdi.

BAYBURT

Bayburt'ta yoğun kar yağışı nedeniyle perşembe günü eğitime ara verileceği bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, il genelinde etkili kar yağışı dolayısıyla yaşanabilecek olumsuzlukları engellemek için Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmi ve özel tüm kademeler ile özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde 20 Ocak Perşembe günü eğitim ve öğretim faaliyetlerine ara verildiği belirtildi.

Açıklamada, kamu kurumlarında görevli engelli ve hamile personelin de 20 Ocak Perşembe günü idari izinli sayılacağı kaydedildi.

ÇANKIRI

Çankırı'da etkili olan kar yağışı ve buzlanma nedeniyle Çerkeş ilçesinde perşembe ve cuma günü, 4 ilçede ise perşembe günü eğitime ara verildi.

Atkaracalar, Bayramören ve Kurşunlu ilçelerinde tüm kademelerde, Ilgaz ilçesinde ise taşımalı eğitim ve taşımalı özel eğitim verilen okulların 20 Ocak perşembe günü eğitim öğretime ara verildi.

ADANA

Adana'nın Tufanbeyli, Saimbeyli ve Feke ilçelerinde olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime ara verildiği bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, Tufanbeyli, Saimbeyli ve Feke ilçelerinde olumsuz hava koşullarının devam etmesi nedeniyle 20 Ocak Perşembe günü okulların tatil edildiği belirtildi.

Açıklamada, kamu kurumlarında görevli engelli ve hamile personelin de idari izinli sayılacağı bildirildi.

SİVAS

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Meteoroloji Müdürlüğünün hava tahmin raporlarında bildirilen meteorolojik veriler doğrultusunda, kar yağışının ardından gece oluşabilecek buzlanma sebebiyle 20 Ocak'ta ara verildiği kaydedildi.

Ayrıca engeli, kronik hasta ve hamile kamu personelinin idari izinli sayılacağı belirtildi.

Vali Salih Ayhan ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Yoğun kar yağışının ardından gece oluşabilecek buzlanma sebebiyle eğitimde yaşanabilecek olumsuz hadiselerin önüne geçmek amacıyla, eğiteme verilen aranın 20 Ocak Perşembe günü da devam etmesi uygun görülmüştür." ifadelerini kullandı.

KARABÜK

Karabük Valiliğinden yapılan açıklamada, "İlimiz genelinde devam eden yoğun kar yağışı ve ve oluşan buzlanma tehlikesi nedeniyle ilimiz merkez ve ilçelerimizdeki tüm eğitim kurumlarında 20 Ocak Perşembe günü eğitim ve öğretime bir gün ara verilmiştir" ifadelerine yer verildi.

Açıklamada ayrıca kamuda çalışan engelli ve hamile personelin de aynı gün idari izinli sayılacağı kaydedildi.

ŞIRNAK

Valilikten yapılan açıklamada, il genelinde devam eden yoğun kar yağışı, buzlanma ve olumsuz hava koşulları nedeniyle ilk ve orta dereceli okulların 20 Ocak Perşembe günü tatil edildiği belirtildi.

Tatil nedeniyle eğitim öğretim faaliyetlerinin uzaktan erişim yoluyla yapılacağı, kamu kurumlarında çalışan hamile, engelli ve kronik hastalığı olan personellerin de idari izinli sayılacağı aktarıldı.

NİĞDE

Valilikten yapılan açıklamada, aşırı buzlanma ve olumsuz hava şartları nedeniyle 20 Ocak Perşembe il genelindeki, ilk ve orta dereceli okullar ile özel eğitim kurumları dahil örgün ve yaygın eğitim kurumlarının tamamında eğitime ara verildiği bildirildi.

Açıklamada, kamuda görev yapan hamile ve engelli çalışanların ise idari izinli sayılacağı kaydedildi.

GİRESUN

Giresun'da kar nedeniyle 12 ilçedeki tüm okullarda, 4 ilçede ise köy okullarında perşembe günü eğitime ara verilecek.

Valilikten yapılan açıklamada, Alucra, Çamoluk, Çanakçı, Dereli, Doğankent, Espiye, Eynesil, Görele, Güce, Şebinkarahisar, Tirebolu ve Yağlıdere ilçelerinde kar yağışı ve buzlanma riski nedeniyle tüm eğitim kademelerinde eğitim öğretime 20 Ocak'ta ara verildiği belirtildi.

Ayrıca, merkez, Bulancak, Keşap ve Piraziz ilçelerindeki köy okullarının da tatil edildiği kaydedildi.

GAZİANTEP

Vali Davut Gül, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, meteorolojik verilere göre kentte aşırı buzlanma beklendiğini belirtti.

Gül, "Bu nedenle ilimiz genelinde eğitim-öğretime 20 Ocak Perşembe günü ara verilmiştir. Ayrıca, engelli ve hamile kamu personeli de idari izinli sayılacaktır." ifadelerini kullandı.

KARS

Valilikten yapılan açıklamada, il ve ilçelerde devam eden yoğun kar yağışı ile olumsuz hava koşulları nedeniyle, il genelinde eğitim öğretimin 20 Ocak perşembe günü de tatil edildiği belirtildi.

Açıklamada, kamu kurumlarında görevli engelli ve hamile personelin de idari izinli sayılacağı bildirildi.

GÜMÜŞHANE

Gümüşhane’de kar tatili valilik kararı ile bir gün daha uzatıldı.

Gümüşhane Valiliğinden konuyla ilgili yapılan açıklamada "İl genelinde kuvvetli buzlanma ve don olayının sağlık, ulaşım v.b. olumsuz etkilerinin olabileceği değerlendirildiğinden, ilimizin tamamında Milli Eğitim Bakanlığına bağlı her derece ve türdeki resmi, özel, örgün ve yaygın eğitim kurumları ile özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, 20.01.2022 Perşembe günü bir gün süre ile tatil edilmiştir. Ayrıca engelli ve hamile kamu personeli de belirtilen günde idari izinli sayılacaktır. Yoğun buzlanmadan dolayı trafiğe çıkacak değerli vatandaşlarımızın dikkatli olmaları büyük önem arz etmektedir" denildi.

HAKKARİ

Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada, “Yoğun kar yağışı, tipi ve buzlanma nedeniyle valiliğimiz kararıyla ilimiz merkez ve ilçelerinde 20 Ocak 2022 Perşembe günü eğitim öğretime 1 gün süreyle ara verilmiştir. Ayrıca; kamu, kurum ve kuruluşlarımızda çalışan engelli ve hamile personel de idari izinli sayılacaktır” denildi.

SİİRT

Siirt'te kar nedeniyle eğitime 2 gün ara verildi.

İl Milli Eğitim Müdürü Deniz Edip, AA muhabirine, il genelinde yoğun kar yağışı ile olumsuz hava koşullarının devam ettiğini söyledi.

Edip, Vali Osman Hacıbektaşoğlu'nun talimatıyla il genelinde her türlü kademedeki resmi, özel okul ve kurumlardaki eğitim ve öğretimin 20 Ocak Perşembe ile 21 Ocak Cuma günleri tatil edildiğini belirtti.

SAKARYA

Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım, yüz yüze eğitime kar yağışı ve beklenen aşırı buzlanma sebebiyle 1 gün ara verildiğini sosyal medya hesabından duyurdu.

Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım, dün akşam saatlerinden itibaren yer yer devam eden kar yağışı ve beklenen aşırı buzlanma sebebiyle okullardaki yüz yüze eğitime bir günlüğüne ara verildiğini sosyal medya hesabından duyurdu. Vali Kaldırım sosyal medya hesabında yaptığı açıklamada, “Meteorolojik verilere göre, ilimizde yer yer devam eden kar yağışı ve beklenen aşırı buzlanma sebebiyle ilimiz genelinde eğitim - öğretime 20 Ocak Perşembe günü tam gün ara verilmiştir. Ayrıca engelli ve hamile kamu personeli de idari izinli sayılacaktır” ifadelerini kullandı.

MUŞ

Muş Valiliğinden yapılan açıklamada, “Elverişsiz hava koşulları ile meteorolojik sis, don ve çığ uyarısı birlikte değerlendirildiğinde, 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun 11/C maddesi gereğince 20 Ocak 2022 Perşembe günü il genelinde eğitim öğretime 1 gün süre ile ara verilmesine karar verilmiştir. Ayrıca, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan hamile ve engelli personelin 20 Ocak 2022 Perşembe günü idari izinli sayılmaları uygun görülmüştür” denildi.

AĞRI

Ağrı Valiliğinden yapılan açıklamada, "Yoğun kar yağışı dolayısıyla ilimiz merkezinde ve ilçelerinde bulunan tüm eğitim kurumlarında 20 Ocak 2022 gününü kapsayacak şekilde eğitim öğretim faaliyetlerine 1 gün süre ile ara verilmiştir. Engelli ve hamile kamu personeli idari izinli sayılacaktır" denildi.

DÜZCE

Düzce'de Valilikten yapılan yazılı açıklamada, meteorolojik verilere göre, devam eden kar yağışı ve olası buzlanma nedeniyle 20 Ocak Perşembe il genelinde eğitim-öğretime ara verilmesinin kararlaştırıldığı belirtildi.

Açıklamada, engelli ve hamile kamu çalışanlarının da idari izinli sayılmalarına karar verildiği ifade edildi.

VAN

Van’da olumsuz hava şartları nedeniyle il genelinde okullar tatil edildi.

Van Valiliğinden yapılan açıklamada, “Olumsuz hava şartları nedeniyle 20 Ocak 2022 Perşembe günü ilimiz genelinde ilk ve orta dereceli eğitim öğretim kurumları (lise, halk eğitim, RAM, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri dahil) 1 gün süreyle tatil edilmiştir. Engelli ve hamile kamu personeli de idari izinli sayılacaktır” denildi.

ELAZIĞ

Elazığ Valisi Dr. Ömer Toraman sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, devam eden kar yağışı ve arkasından beklenen buzlanma nedeniyle 20 Ocak Perşembe günü de resmi ve özel, örgün ve yaygın eğitim kurumlarında eğitime ara verilmesine karar verildiğini, engelli ve hamile kamu çalışanlarının da idari izinli sayılacağını açıkladı.

BİLECİK

Bilecik il genelinde yaşanan yoğun kar yağışı nedeniyle eğitim ve öğretime bir gün daha ara verildi.

Bilecik'te yoğun kar yağışı devam ederken olumsuz hava koşulları nedeniyle okullara bir gün daha ara verildi. Bilecik Valiliği’nden konuya ilişkin yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"İlimizde devam eden kar yağışı nedeniyle il genelinde 20 Ocak 2021 tarihinde okulların bir gün tatil edilmesine, ayrıca hamile ve engelli kamu personelinin de idari izinli sayılmasına karar verilmiştir.”

BİTLİS

Bitlis Valiliği'nden yapılan açıklamada, kent genelinde olumsuz hava koşullarının etkili olduğu belirtildi.

Kent genelindeki tüm eğitim kurumlarında 20 Ocak Perşembe günü eğitime ara verildiği aktarılan açıklamada, kamu kurumlarında çalışan hamile ve engellilerin de idari izinli sayılacakları kaydedildi.

MARDİN

Mardin'de etkili olan kar nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi.

Vali Mahmut Demirtaş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, olumsuz hava koşulları nedeniyle il genelinde okulların perşembe günü tatil edildiğini belirtti.

Demirtaş, engelli ve hamile personelin de bir gün idari izinli sayılacağını aktardı.

KAHRAMANMARAŞ

Kahramanmaraş'ta etkili olan kar yağışı ve buzlanma nedeniyle eğitime perşembe günü de ara verildiği bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, il ve ilçelerde devam eden yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle her tür kademedeki resmi, özel okul ve kurumlarda eğitim ve öğretimin 20 Ocak Perşembe günü tatil edildiği belirtildi.

Açıklamada, kamu kurumlarında görevli engelli ve hamile personeli idari izinli sayılacağı ifade edilerek, vatandaşlardan buzlanma, don ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklar ile çığ tehlikesine karşı dikkatli olmaları istendi.

BOLU

Bolu Valisi Ahmet Ümit, olumsuz hava şartları nedeniyle eğitime perşembe günü de verildiğini bildirdi.

Ümit, yaptığı yazılı açıklamada, devam eden olumsuz hava şartları sebebiyle 20 Ocak'ta kent genelinde resmi ve özel okul öncesi, ilk, orta, lise, rehabilitasyon ve halk eğitim merkezi kurumlarındaki eğitim-öğretim faaliyetlerine bir gün ara verilmesinin kararlaştırıldığını belirtti.

Vali Ümit, engelli ve hamile kamu çalışanlarının da aynı gün idari izinli sayılmasına karar verildiğini kaydetti.

ŞANLIURFA

Şanlıurfa'da etkili olan kar yağışı ve buzlanma nedeniyle eğitime ara verildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, il genelinde etkili olan kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle her tür kademedeki resmi, özel okul ve kurumlarda eğitim ve öğretimin 20 Ocak Perşembe günü tatil edildiği belirtildi.

RİZE

Rize Valiliği’nden yapılan yazılı açıklamada; kar yağışı, soğuk hava ve buzlanma nedeniyle okullar için tatil kararı alındığı belirtilerek, "İlimizde devam etmekte olan yoğun kar yağışı ve buna bağlı riskler nedeniyle, ilimiz genelindeki Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı resmi ve özel örgün ve yaygın eğitim kurumlarının tüm kademelerinde, özel öğretim kurslarında, çeşitli kurslarda ve özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde eğitim öğretime verilen aranın 1 gün (20 Ocak 2022 Perşembe) süreyle uzatılmasına, ayrıca hamile ve engelli personellerin aynı tarihte idari izinli sayılmasına karar verilmiştir” denildi.

ADIYAMAN

Adıyaman Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, il genelinde etkili olan kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle her tür kademedeki resmi, özel okul ve kurumlarda eğitim ve öğretimin 20 Ocak Perşembe günü tatil edildiği belirtildi.

Açıklamada, kamu kurumlarında görevli engelli ve hamile personelin de idari izinli sayılacağı ifade edildi.

TUNCELİ

Tunceli'de olumsuz hava koşullarının devam etmesi sebebiyle il genelindeki okulların tatil edildiği bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, "Kar yağışı, buzlanma ve soğuk hava nedeniyle Tunceli kent merkezi ile Çemişgezek, Hozat, Pertek, Pülümür, Nazımiye, Mazgirt ve Ovacık ilçelerimizde 20 Ocak perşembe günü tüm okullar tatil edilmiştir." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, engelli ve hamile kamu çalışanlarının da aynı gün idari izinli sayılacağı belirtildi.

MALATYA

Malatya'da kar yağışı nedeniyle eğitime bir gün ara verildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, dün başlayan yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşullarının halen devam etmesi ve ulaşımda yaşanabilecek sorunlar sebebiyle öğrencilerin ve personelin güvenliği için eğitime bir gün ara verilmesinin kararlaştırıldığı belirtildi.

Açıklamada şunlar kaydedildi:

"Milli Eğitim Bakanlığına bağlı her tür ve derecedeki resmi-özel örgün ve yaygın eğitim kurumları, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, özel eğitim kursları ile diğer kamu, kurum kuruluşlarına ait kreş ve okul öncesi eğitim kurumlarında 20 Ocak perşembe günü eğitime ara verilmesine karar verilmiştir. Ayrıca kamu kurum ve kuruluşları çalışanlarından, hamile, engelli, diyaliz hastaları ile kalp ve böbrek yetmezliği, kanser gibi kronik ağır hastalığı olan memur ve diğer kamu görevlileri idari izinli sayılacaklardır."

KONYA

Konya'da etkili olan kar nedeniyle 20 ilçede 20 Ocak Perşembe günü yüz yüze eğitime ara verildi.

İlçe hıfzıssıhha kurulları kararınca, Beyşehir, Ereğli, Halkapınar, Derbent, Derebucak, Hüyük, Doğanhisar, Emirgazi, Karapınar, Bozkır, Hadim, Taşkent, Ahırlı, Akören, Güneysınır, Sarayönü, Seydişehir, Ilgın, Altınekin, Yalıhüyük ilçelerinde yoğun kar yağışı nedeniyle ilk ve orta dereceli okullarda 20 Ocak perşembe günü uzaktan eğitim gerçekleştirilecek.

KARAMAN

Valilikten yapılan açıklamada, olumsuz hava koşulları sebebiyle il merkezi ile Ayrancı, Kazımkarabekir, Başyayla, Sarıveliler ve Ermenek'te, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı her tür ve derecedeki resmi-özel örgün ve yaygın eğitim kurumlan, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri ile özel eğitim kurslarında, eğitime 20 Ocak perşembe günü ara verildiğini belirtti.

Açıklamada, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı özel kreşler ve gündüz bakım evlerinin de 1 gün süre ile tatil edildiği, kamu kurumlarında görevli engelli ve hamile personelin de 20 Ocak Perşembe günü idari izinli sayılacağı bildirildi.

OSMANİYE'DE EĞİTİME KAR ENGELİ

Osmaniye’nin Düziçi ilçesinde etkili olan yoğun kar yağışı sonrası buzlanma ve don tehlikesine karşı ilçe genelinde taşımalı eğitime 1 gün ara verildi.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, “Buzlanma ve don tehlikesi nedeniyle ilçemiz genelinde sadece taşımalı eğitim kapsamındaki öğrenciler için 20.01.2022 günü yüz yüze eğitim ve öğretime (1) gün süreyle ara verilmesine karar verilmiştir” denildi.

SİNOP'TA EĞİTİME BİR GÜN ARA

Sinop'ta kar yağışı ve buzlanma nedeniyle il genelindeki tüm okullarda eğitime bir gün ara verildi. Valilikten yapılan açıklamada, kent genelinde kar yağışının aralıklarla devam ettiği aktarıldı.

Meteorolojik verilere göre bölgede olumsuz hava koşullarının sürdüğü vurgulanan açıklamada, yapılan değerlendirmelerin ardından il genelindeki okullarda 20 Ocak Perşembe günü eğitime bir gün ara verilmesinin kararlaştırıldığı kaydedildi.

