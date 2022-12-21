Son dakika: Hablemitoğlu suikastı davasında yeni gelişme! Levent Göktaş, terörle yetkili ağır ceza mahkemesinde yargılanacak

Son dakika haberi: Necip Hablemitoğlu'nun öldürülmesiyle ilgili davada yeni gelişme yaşandı. Aralarında Levent Göktaş'ın da bulunduğu 10 kişi hakkında açılan dava terörle yetkili ağır ceza mahkemesinden yapılacak.

GÖREVSİZLİK KARARI KABUL EDİLDİ

Necip Hablemitoğlu'nun öldürülmesiyle ilgili aralarında FETÖ/PDY elebaşı Fetullah Gülen ile emekli Albay Levent Göktaş'ın da bulunduğu 10 kişi hakkında açılan davayla ilgili Ankara 36’ncı Ağır Ceza Mahkemesi tarafından verilen görevsizlik kararı kabul edildi. Yargılama, terörle yetkili ağır ceza mahkemesinden yapılacak.

BULGARİSTAN'DA GÖZALTINA ALINDI, TÜRKİYE'YE GETİRİLDİ

Akademisyen Doç. Dr. Necip Hablemitoğlu'nun 18 Aralık 2002'de suikastla öldürülmesinin faillerinden olan ve hakkında kırmızı bülten bulunan Göktaş, Bulgaristan-Türkiye sınırına yakın Svilengrad kentinde rutin trafik polis kontrolü sırasında yapılan incelemede hakkındaki arama kararının tespit edilmesi üzerine Bulgar makamlarınca 1 Eylül'de gözaltına alınmıştı.

Geçtiğimiz hafta Türkiye'ye getirilen Göktaş, 4.Ağır Ceza Mahkemesi'nde ifade vermiş, ardından, hakkında çıkan tutuklama kararı yüzüne Marmara Cezaevi'ne gönderilmişti.

(DHA)



