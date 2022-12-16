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  4. Son dakika: Hablemitoğlu suikastı faillerinden Levent Göktaş'ı İstanbul'a getirecek uçak Bulgaristan'dan havalandı

Son dakika: Hablemitoğlu suikastı faillerinden Levent Göktaş'ı İstanbul'a getirecek uçak Bulgaristan'dan havalandı

16.12.2022 23:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi... Hablemitoğlu suikastı faillerinden Levent Göktaş'ı, Türkiye'ye iadesi çerçevesinde Türk polisi nezaretinde İstanbul'a getirecek uçak Bulgaristan'dan ayrıldı.

Son dakika: Hablemitoğlu suikastı faillerinden Levent Göktaş'ı İstanbul'a getirecek uçak Bulgaristan'dan havalandı

Son dakika: Türk ve Bulgar yetkililerden edinilen bilgiye göre Göktaş, Bulgaristan güvenlik makamlarından Türkiye Emniyet Genel Müdürlüğü İnterpol ekibi tarafından teslim alındı ve Türk polisinin nezaretinde bindirildiği uçak, Sofya'dan hareket etti. Göktaş'ı taşıyan uçağın İstanbul Havalimanı'na gece yarısı inmesi planlanıyor.

1 EYLÜL'DE GÖZALTINA ALINMIŞTI

Akademisyen Doç. Dr. Necip Hablemitoğlu'nun 18 Aralık 2002'de silahlı suikastla öldürülmesinin faillerinden olan ve hakkında kırmızı bülten bulunan Göktaş, Bulgaristan-Türkiye sınırına yakın Svilengrad kentinde rutin trafik polis kontrolü sırasında yapılan incelemede hakkındaki aramanın tespit edilmesi üzerine Bulgar makamlarınca 1 Eylül'de gözaltına alınmıştı.

Türkiye'nin talebi kabul edildi! Levent Göktaş iade ediliyor Türkiye'nin talebi kabul edildi! Levent Göktaş iade ediliyor

Göktaş'ın Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında "tasarlayarak öldürme" ve "suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma" suçlarından 5 Eylül 2022'de Bulgaristan'dan iadesi talep edilmişti.

Filibe Temyiz Mahkemesi, Göktaş'ın Türkiye'ye iadesine ilişkin talebi 14 Aralık'ta kabul etmişti. (AA)

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