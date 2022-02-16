SON DAKİKA | Hafta sonu plan yapanlar dikkat! Meteoroloji uyardı, kar geri dönüyor

Son dakika: Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yağmur ve kar uyarısı geldi. Bugün ve yarın yurt genelinde yağış beklenmezken cuma ve cumartesi günü yurdun büyük bölümünde yağışlı hava etkili olacak. İç ve doğu kesimlerde yağışların kar şeklinde olması bekleniyor. İşte son dakika haberinin detayları...

KAR GERİ DÖNÜYOR

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün 5 günlük hava tahminine göre cuma günü etkili olacak yağışlı hava, etkisini cumartesi günü de gösterecek. İç ve doğu kesimlerde yağışın kar şeklinde olması bekleniyor.

BUGÜN (16 ŞUBAT) YURTTA HAVA NASIL OLACAK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinde yağış beklenmiyor. Ülkemizin kuzey ve batı kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor. Akdeniz Bölgesi'nin yüksek kesimlerinde (Toros Dağları), İç Anadolu'nun güneyinde ve doğusunda (Konya, Karaman ve Niğde'nin Toros Dağları kesimi ile Kayseri ve Sivas'ın yüksek kesimleri), Karadeniz Bölgesi'nin iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu Bölgesi'nde yüksek kar örtüsü bulunan eğimli yerlerde çığ riski bulunmaktadır.

ORHAN ŞEN'DEN AÇIKLAMA

Meteoroloji uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen sosyal medyadan yaptığı açıklamada "Ülkenin genelinde yağış beklenmiyor. Gece ve sabah saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve sis bekleniyor. Sıcaklıklar 3-4 C daha artıyor." ifadelerini kullandı.

HAVA SICAKLIKLARI ARTIYOR

Hava sıcaklığını batı kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişik olmayacağı ve ülkemiz genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle kuzeyli, Marmara ile zamanla Karadeniz'de güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

BÖLGE BÖLGE HAVA DURUMU

Parçalı, yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

EDİRNE °C, 15°C

Parçalı bulutlu

İSTANBUL °C, 11°C

Parçalı bulutlu

KOCAELİ °C, 14°C

Parçalı yer yer çok bulutlu

TEKİRDAĞ °C, 10°C

Parçalı bulutlu

EGE

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don ile birlikte yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 8°C

Parçalı bulutlu

DENİZLİ °C, 16°C

Parçalı ve az bulutlu

İZMİR °C, 17°C

Parçalı ve az bulutlu

MUĞLA °C, 14°C

Parçalı ve az bulutlu

AKDENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don ile birlikte yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor. Bölgenin yüksek kesimlerinde (Toros dağları) yüksek kar örtüsü bulunan eğimli yerlerde çığ tehlikesi bulunmaktadır.

ADANA °C, 19°C

Parçalı bulutlu

ANTALYA °C, 19°C

Parçalı ve az bulutlu

HATAY °C, 16°C

Parçalı bulutlu

ISPARTA °C, 11°C

Parçalı ve az bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don ile birlikte yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor. Bölgenin güney ve doğusunda (Konya, Karaman ve Niğde'nin Toros Dağları kesimi ile Kayseri ve Sivas'ın yüksek kesimleri) yüksek kar örtüsü olan yerlerde çığ tehlikesi bulunmaktadır.

ANKARA °C, 7°C

Parçalı ve çok bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu

KAYSERİ °C, 6°C

Parçalı ve çok bulutlu

KONYA °C, 7°C

Parçalı ve çok bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı ve yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don ile birlikte yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor. Bölgenin iç kesimlerinin yüksek kar örtüsü olan yerlerde çığ tehlikesi bulunmaktadır.

BOLU °C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu

DÜZCE °C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu

KASTAMONU °C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu

ZONGULDAK °C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

RİZE °C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu

SAMSUN °C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu

TOKAT °C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu

TRABZON °C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Kuzeydoğusunda kuvvetli olmak üzere bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor. Bölgenin eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

AĞRI °C, 0°C

Parçalı bulutlu

ERZURUM °C, 2°C

Parçalı ve çok bulutlu

MALATYA °C, 8°C

Parçalı ve az bulutlu

VAN °C, 3°C

Parçalı bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde bölgenin doğusunda yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

DİYARBAKIR °C, 15°C

Az bulutlu

GAZİANTEP °C, 15°C

Az bulutlu

MARDİN °C, 13°C

Az bulutlu

ŞANLIURFA °C, 17°C

Az bulutlu





