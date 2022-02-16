SON DAKİKA | Hafta sonu plan yapanlar dikkat! Meteoroloji uyardı, kar geri dönüyor

Son dakika: Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yağmur ve kar uyarısı geldi. Bugün ve yarın yurt genelinde yağış beklenmezken cuma ve cumartesi günü yurdun büyük bölümünde yağışlı hava etkili olacak. İç ve doğu kesimlerde yağışların kar şeklinde olması bekleniyor. İşte son dakika haberinin detayları...
Meteoroloji Genel Müdürlüğünün 5 günlük hava tahminine göre cuma günü etkili olacak yağışlı hava, etkisini cumartesi günü de gösterecek. İç ve doğu kesimlerde yağışın kar şeklinde olması bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinde yağış beklenmiyor. Ülkemizin kuzey ve batı kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor. Akdeniz Bölgesi'nin yüksek kesimlerinde (Toros Dağları), İç Anadolu'nun güneyinde ve doğusunda (Konya, Karaman ve Niğde'nin Toros Dağları kesimi ile Kayseri ve Sivas'ın yüksek kesimleri), Karadeniz Bölgesi'nin iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu Bölgesi'nde yüksek kar örtüsü bulunan eğimli yerlerde çığ riski bulunmaktadır.
Meteoroloji uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen sosyal medyadan yaptığı açıklamada "Ülkenin genelinde yağış beklenmiyor. Gece ve sabah saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve sis bekleniyor. Sıcaklıklar 3-4 C daha artıyor." ifadelerini kullandı.
Hava sıcaklığını batı kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişik olmayacağı ve ülkemiz genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle kuzeyli, Marmara ile zamanla Karadeniz'de güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.
Parçalı, yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
EDİRNE °C, 15°C
Parçalı bulutlu
İSTANBUL °C, 11°C
Parçalı bulutlu
KOCAELİ °C, 14°C
Parçalı yer yer çok bulutlu
TEKİRDAĞ °C, 10°C
Parçalı bulutlu
EGE
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don ile birlikte yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
A.KARAHİSAR °C, 8°C
Parçalı bulutlu
DENİZLİ °C, 16°C
Parçalı ve az bulutlu
İZMİR °C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu
MUĞLA °C, 14°C
Parçalı ve az bulutlu
AKDENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don ile birlikte yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor. Bölgenin yüksek kesimlerinde (Toros dağları) yüksek kar örtüsü bulunan eğimli yerlerde çığ tehlikesi bulunmaktadır.
ADANA °C, 19°C
Parçalı bulutlu
ANTALYA °C, 19°C
Parçalı ve az bulutlu
HATAY °C, 16°C
Parçalı bulutlu
ISPARTA °C, 11°C
Parçalı ve az bulutlu
İÇ ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don ile birlikte yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor. Bölgenin güney ve doğusunda (Konya, Karaman ve Niğde'nin Toros Dağları kesimi ile Kayseri ve Sivas'ın yüksek kesimleri) yüksek kar örtüsü olan yerlerde çığ tehlikesi bulunmaktadır.
ANKARA °C, 7°C
Parçalı ve çok bulutlu
ESKİŞEHİR °C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu
KAYSERİ °C, 6°C
Parçalı ve çok bulutlu
KONYA °C, 7°C
Parçalı ve çok bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı ve yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don ile birlikte yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor. Bölgenin iç kesimlerinin yüksek kar örtüsü olan yerlerde çığ tehlikesi bulunmaktadır.
BOLU °C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu
DÜZCE °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu
KASTAMONU °C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu
ZONGULDAK °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.
RİZE °C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu
SAMSUN °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu
TOKAT °C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu
TRABZON °C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Kuzeydoğusunda kuvvetli olmak üzere bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor. Bölgenin eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.
AĞRI °C, 0°C
Parçalı bulutlu
ERZURUM °C, 2°C
Parçalı ve çok bulutlu
MALATYA °C, 8°C
Parçalı ve az bulutlu
VAN °C, 3°C
Parçalı bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde bölgenin doğusunda yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
DİYARBAKIR °C, 15°C
Az bulutlu
GAZİANTEP °C, 15°C
Az bulutlu
MARDİN °C, 13°C
Az bulutlu
ŞANLIURFA °C, 17°C
Az bulutlu
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