Son dakika: Haftalık koronavirüs tablosu açıklandı! Can kaybı ve vaka sayısında son durum belli oldu

Son dakika haberi... Yaklaşık iki haftanın ardından Kovid-19 tablosu ilk kez paylaşıldı! 30 Mayıs - 5 Haziran arasındaki haftalık koronavirüs tablosunda yer alan verilere göre 7 bin 322 yeni vaka kayıtlara geçti. Koronavirüs nedeniyle 19 kişi ise hayatını kaybetti. Hastalığa yakalanıp iyileşenlerin sayısı ise 7 bin 843 oldu.

AŞILAMA VERİLERİ

Sağlık Bakanlığı'nın paylaştığı tabloda yer alan, en az 2 doz aşı olmuş 18 yaş üzeri nüfusu kapsayan verilere göre Türkiye’de ikinci doz aşılama ortalama yüzde 85,51 oldu.

Birinci doz ortalaması yüzde 93,20 olarak kayıtlara geçerken birinci, ikinci ve üçüncü doz aşısını olan vatandaş sayısı toplamda 147 milyon 781 bin 738'e yükseldi.

İLLERE GÖRE AŞILAMA ORANLARI

Bakanlığın tablosuna göre yüzde 89,5 ile Türkiye’de en çok aşılamanın gerçekleştirildiği Osmaniye’yi Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Manisa ve Zonguldak takip etti.

En düşük aşılama oranına sahip iller arasında ise yüzde 62,8 ile Şanlıurfa birinci sırada yer alırken Şanlıurfa'yı takip eden iller Batman, Siirt, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ olarak sıralandı.

