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  4. SON DAKİKA: Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş yıkılan bina sayısını ve acı tabloyu canlı yayında duyurdu! 'Daha %3'üne ulaştık...'

SON DAKİKA: Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş yıkılan bina sayısını ve acı tabloyu canlı yayında duyurdu! 'Daha %3'üne ulaştık...'

08.02.2023 10:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Depremin en çok etkilediği şehirlerin başında gelen Hatay'dan endişelendiren haberler gelmeye devam ederken, Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş kentteki son durumu aktardı. Şehirde 2 binin üzerine binanın yıkıldığını aktaran Başkan Savaş, "Gerçekten de her yer yıkılmış durumda. "Yıkılan yerlerin ancak yüzde 2-3'üne ulaşabildik" diye konuştu.

SON DAKİKA: Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş yıkılan bina sayısını ve acı tabloyu canlı yayında duyurdu! 'Daha %3'üne ulaştık...'

Son dakika: Kahramanmaraş'taki iki büyük depremin en çok etkilediği illerin başında gelen Hatay'dan gelen haberler dehşete düşürmeye devam ediyor. Depremin ilk günü iletişimin güçlükle sağlanabildiği şehirde ekipler ancak dün itibariyle kente girebilmişti. Şehirde neredeyse yıkılmayan binanın kalmadığı belirtilirken, arama kurtarma çalışmaları dün itibariyle hız kazandı.

Depremden kurtulan vatandaşlar sokaklarda bir yandan soğukla mücadele ederken, Türkiye'nin dört bir yanından ise kente yardım gelmeye devam ediyor.

HATAY BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI LÜTFÜ SAVAŞ: 2 BİNİN ÜZERİNDE BİNA YIKILDI

Şehirdeki son durumu aktaran Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, "Gerçekten de her yer yıkılmış durumda" diyerek acı tabloyu paylaştı.

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"ANCAK YÜZDE 2-3'ÜNE ULAŞABİLDİK"

Şehir 2 binin üzerinde binanın yıkıldığını açıklayan Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Savaş, "Yıkılan yerlerin ancak yüzde 2-3'üne ulaşabildik." diye konuştu.

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Yıklan binalara ulaşmada zorluk yaşadıklarını belirten Savaş, profesyonel ekiplere acil ihtiyaç olduğunu belirterek "Profesyonel ekiplere ihtiyaç var. Bu destek olmadıkça iş makinaları fazla bir şey yapamıyor. Dokunamıyoruz. Ulaşsak da içeridekilerin hayatını tehlikeye atmak istemiyoruz." dedi.

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Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş'ın FOX TV'ye yaptığı açıklamalar şöyle;

"Gerçekten de her yer yıkılmış durumda. Antakya, Antakya'ya girişe kadar eski beldeler, Defne, Samandağ ve İskenderun en fazla etkilendiğimiz yerler. Ama bunun dışında da Arsus'ta, Payas'ta, Dörtyolda, Erzin'de yıkımlar var. Şu anda biz ulaşabileceklerimizin yüzde 2'sine 3'üne ulaşabilmiş durumdayız. Yıkılan yerleri elimizdeki imkanlarla açamıyoruz çünkü profesyonel ekiplere ihtiyaç var. Bu destek olmadıkça iş makinaları fazla bir şey yapamıyor. Yıkılan yerlerin ancak yüzde 2-3'üne ulaşabildik. Dokunamıyoruz. Ulaşsak da içeridekilerin hayatını tehlikeye atmak istemiyoruz. Şu anda Hatay'da 2 binin üzerinde yıkılan bina var. Yavaş yavaş toparlıyoruz dünden bu yana gelen destekler artmaya başladı. Herkese teşekkür ediyoruz."

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