SON DAKİKA | Hatay'da depremde yıkılan Rönesans Rezidansın müteahhidi Mehmet Yaşar Coşkun yurt dışına kaçarken yakalandı

Kahramanmaraş'taki depremler 10 ili etkiledi. Depremlerin ağır hasara yol açtığı Hatay'da içinde bin kişinin yaşadığı Rönesans Rezidans da yıkılmıştı. Rezidansın fotoğrafları inşaatı yapan şirket tarafından 2013'te 'Cennetten bir kare' diye sosyal medyadan paylaşıldığı ortaya çıkmıştı. Rezidansın enkazındakileri kurtarmak için ekipler çalışmalarını sürdürürken Rönesans Rezidansın müteahhidi Mehmet Yaşar Coşkun'un yurt dışına kaçmak isterken İstanbul Havalimanı’nda yakalandığı öğrenildi.

12 KATLI REZİDANS DEPREMDE YERLE BİR OLDU

Hatay’ın Antakya ilçesi İnönü Bulvarı’nda, 2013 yılında tamamlandığı belirtilen, 250 dairesi bulunan, 12 katlı Rönesans Rezidans, 7.7 büyüklüğündeki Kahramanmaraş merkezli depremde yerle bir oldu.

1000 KİŞİ YAŞIYORDU

Yaklaşık 1000 kişinin yaşadığı tahmin edilen rezidansta çok sayıda kişinin enkaz altında kaldığı belirtildi.

"CENNETTEN BİR KARE"

İnşaatı yapan şirketin, 2013'te rezidansın fotoğraflarını sosyal medyadan ‘Cennetten bir kare, Rönesans Rezidans’ notuyla paylaştığı ortaya çıktı.

Enkaz altındakileri kurtarmak için ekipler, çalışmalarını sürdürüyor. Enkazda yakınları olanlar ise yapının yakınında gelecek iyi haberleri bekliyor.

HATAYSPORLU CHRİSTİAN ATSU VE TANER SAVUT DA REZİDANS ENKAZINDA

Hataysporlu futbolcu Kerim Alıcı, sportif direktör Taner Savut ve takım arkadaşı Christian Atsu'nun Rönesans Rezidans enkazında olduğunu "Taner Savut ve Christian Atsu enkaz altında. Bir an önce yardım istiyoruz. Ekinci Mahallesi, İnönü Bulvarı, A1 Blok, 9. kat. Rönesans Rezidans, Hatay" notuyla paylaşıp, yardım çağrısında bulunmuştu.

YURT DIŞINA KAÇARKEN YAKALANDI

Hatay'da yıkılan Rönesans Rezidansın müteahhidi Mehmet Yaşar Coşkun, paralarla birlikte İstanbul Havalimanı'ndan yurtdışına kaçmaya çalıştığı ihbarı edildi. İhbar üzerine hareket geçen polis, bugün Coşkun'un İstanbul Havalimanı'ndan Karabağ'a çıkışı engellendi.

Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından talimat verilerek yakalanan Coşkun, gözaltına alınarak emniyete götürüldü.



