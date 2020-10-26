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Son dakika! Hatay'daki patlama anı kamerada

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.10.2020 22:03 | Son Güncelleme

Hatay'ın İskenderun ilçe merkezinde bir patlama meydana geldi. İskenderun'daki patlama anı kameralara böyle yansıdı.

Hatay'ın İskenderun ilçe merkezinde patlama meydana geldi, olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

Hatay Valisi Rahmi Doğan, Twitter hesabından açıklama yaptı. Vali Doğan yaptığı açıklamada, "Güvenlik birimlerimizin Payas kontrol noktasında şüphelendiği 2 teröristten biri takip sonucunda İskenderun da etkisiz hale getirilmiş ve bu esnada bir patlama meydana gelmiştir. Herhangi bir can kaybı bulunmamaktadır. Operasyon devam etmektedir. kamuoyu bilgilendirilecektir." dedi.

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