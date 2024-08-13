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  4. Son dakika | Hatay gece yarısı depremle sallandı! Suriye merkez üslü sarsıntı Adana, Gaziantep ve Şanlıurfa'dan da hissedildi

Son dakika | Hatay gece yarısı depremle sallandı! Suriye merkez üslü sarsıntı Adana, Gaziantep ve Şanlıurfa'dan da hissedildi

13.08.2024 00:10
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Son dakika deprem haberi: Suriye'de 5,2 büyüklüğünde deprem oldu. Sarsıntı özellikle Hatay'da şiddetli şekilde hissedildi. Depremin ayrıca Şanlıurfa, Adana, Adıyaman, Gaziantep ve Osmaniye'de de hissedildiği öğrenildi.

Son dakika | Hatay gece yarısı depremle sallandı! Suriye merkez üslü sarsıntı Adana, Gaziantep ve Şanlıurfa'dan da hissedildi

Son dakika haberi: 6 Şubat depremlerinde sarsılan illerimiz bu gece yarısı bir kez daha deprem tedirginliği yaşadı. Suriye'de meydana gelen deprem Hatay'ın yanı sıra çevre illerde de hissedildi.

SON DAKİKA | AFAD'DAN DEPREM SONRASI AÇIKLAMA

AFAD verilerine göre saat 23.56'da gerçekleşen depremin merkez üssü Suriye'nin Hama kenti.

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19.38 km derinlikte meydana gelen depremin büyüklüğü 5,2 olarak açıklandı.

TÜRKİYE'DE DE HİSSEDİLDİ

Deprem Hatay'da şiddetli şekilde hissedildi. Şanlıurfa, Adana, Adıyaman, Gaziantep'de yaşayanlar da depremle ilgili paylaşım yaptı.

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Ekran görüntüsü 2024-08-13 000230Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
deprem
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