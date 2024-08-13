Son dakika | Hatay gece yarısı depremle sallandı! Suriye merkez üslü sarsıntı Adana, Gaziantep ve Şanlıurfa'dan da hissedildi

Son dakika haberi: 6 Şubat depremlerinde sarsılan illerimiz bu gece yarısı bir kez daha deprem tedirginliği yaşadı. Suriye'de meydana gelen deprem Hatay'ın yanı sıra çevre illerde de hissedildi.

SON DAKİKA | AFAD'DAN DEPREM SONRASI AÇIKLAMA

AFAD verilerine göre saat 23.56'da gerçekleşen depremin merkez üssü Suriye'nin Hama kenti.

19.38 km derinlikte meydana gelen depremin büyüklüğü 5,2 olarak açıklandı.

TÜRKİYE'DE DE HİSSEDİLDİ

Deprem Hatay'da şiddetli şekilde hissedildi. Şanlıurfa, Adana, Adıyaman, Gaziantep'de yaşayanlar da depremle ilgili paylaşım yaptı.

Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır