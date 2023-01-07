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  4. SON DAKİKA | HDP'den Cumhurbaşkanı adayı kararı! 'En kısa zamanda açıklayacağız'

SON DAKİKA | HDP'den Cumhurbaşkanı adayı kararı! 'En kısa zamanda açıklayacağız'

07.01.2023 14:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika: HDP'den seçimlerle ilgili önemli bir açıklama geldi. Seçimlerde nasıl bir davranış sergileyeceği merak edilen HDP, Cumhurbaşkanı seçimi için kendi adaylarını çıkaracak. HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, "HDP kendi adayını çıkaracak, kendi adayını gösterecek ve seçimlere kendi adayıyla girecek" diye konuştu.

SON DAKİKA | HDP'den Cumhurbaşkanı adayı kararı! 'En kısa zamanda açıklayacağız'

Haziran ayında yapılması planlanan seçimlere yaklaşılırken parti ve siyasilerden gelen açıklamalar yakından takip ediliyor. Millet İttifakı'nın kimi aday göstereceği seçimin en merak edilen sorusunu oluştururken HDP'den dikkat çeken bir açıklama geldi.

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"HDP KENDİ ADAYINI ÇIKARACAK"

Cumhur ve Millet İttifakı ile ortaklarının bulunmadıklarını ifade eden HDP EŞ Genel Başkanı Pervin Buldan, seçime kendi adaylarıyla gideceklerini açıkladı.

Buldan katıldığı programda yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Biz HDP olarak en kısa zamanda kendi cumhurbaşkanı adayımızı Türkiye halklarıyla paylaşacağız. HDP kendi adayını çıkaracak, kendi adayını gösterecek ve seçimlere kendi adayıyla girecek."

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seçim hdp

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