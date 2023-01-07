SON DAKİKA | HDP'den Cumhurbaşkanı adayı kararı! 'En kısa zamanda açıklayacağız'

Haziran ayında yapılması planlanan seçimlere yaklaşılırken parti ve siyasilerden gelen açıklamalar yakından takip ediliyor. Millet İttifakı'nın kimi aday göstereceği seçimin en merak edilen sorusunu oluştururken HDP'den dikkat çeken bir açıklama geldi.

"HDP KENDİ ADAYINI ÇIKARACAK"

Cumhur ve Millet İttifakı ile ortaklarının bulunmadıklarını ifade eden HDP EŞ Genel Başkanı Pervin Buldan, seçime kendi adaylarıyla gideceklerini açıkladı.

Buldan katıldığı programda yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Biz HDP olarak en kısa zamanda kendi cumhurbaşkanı adayımızı Türkiye halklarıyla paylaşacağız. HDP kendi adayını çıkaracak, kendi adayını gösterecek ve seçimlere kendi adayıyla girecek."

