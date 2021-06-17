Kemal Kılıçdaroğlu: HDP İzmir il binasına yapılan saldırıyı lanetliyorum

Bugün öğle saatlerinde HDP'nin İzmir'de bulunan il binasına silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda bir kişi hayatını kaybederken saldırgan gözaltına alındı.

KILIÇDAROĞLU: SALDIRIYI LANETLİYORUM

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından saldırıyı lanetleyen bir mesaj yayımladı.

Kılıçdaroğlu açıklamasında şunları ifade etti:

HDP İzmir il binasına yapılan saldırıyı lanetliyorum. Hayatını kaybeden Deniz Poyraz’a Allah'tan rahmet, ailesine başsağlığı diliyorum. Bu senaryoyu daha önce yaşadık, bu kez halkımız yutmaz. Uyarıyorum, kimse bu provokasyonlardan medet ummasın!

Bakalım bu olaylar ileride hangi videonun konusu olacak. Göreceğiz hep birlikte. HDP camiasına geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum.

HDP İzmir il binasına yapılan saldırıyı lanetliyorum. Hayatını kaybeden Deniz Poyraz’a Allah'tan rahmet, ailesine başsağlığı diliyorum. Bu senaryoyu daha önce yaşadık, bu kez halkımız yutmaz. Uyarıyorum, kimse bu provokasyonlardan medet ummasın! — Kemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk) June 17, 2021

Bakalım bu olaylar ileride hangi videonun konusu olacak. Göreceğiz hep birlikte. @HDPgenelmerkezi camiasına geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. — Kemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk) June 17, 2021



