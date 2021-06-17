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Kemal Kılıçdaroğlu: HDP İzmir il binasına yapılan saldırıyı lanetliyorum

17.06.2021 14:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İzmir'de HDP il binasına yapılan ve bir kişinin hayatını kaybettiği saldırıyı lanetleyen bir açıklama yaptı.

Bugün öğle saatlerinde HDP'nin İzmir'de bulunan il binasına silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda bir kişi hayatını kaybederken saldırgan gözaltına alındı.

Son Dakika: HDP İzmir il binasına saldırıSon Dakika: HDP İzmir il binasına saldırı

KILIÇDAROĞLU: SALDIRIYI LANETLİYORUM

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından saldırıyı lanetleyen bir mesaj yayımladı.

Kılıçdaroğlu açıklamasında şunları ifade etti:

HDP İzmir il binasına yapılan saldırıyı lanetliyorum. Hayatını kaybeden Deniz Poyraz’a Allah'tan rahmet, ailesine başsağlığı diliyorum. Bu senaryoyu daha önce yaşadık, bu kez halkımız yutmaz. Uyarıyorum, kimse bu provokasyonlardan medet ummasın!

Bakalım bu olaylar ileride hangi videonun konusu olacak. Göreceğiz hep birlikte. HDP camiasına geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum.


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İzmir Kemal Kılıçdaroğlu CHP HDP Halkların Demokratik Partisi silahlı saldırı

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