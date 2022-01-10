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  4. Son Dakika: HDP'li Semra Güzel hakkında fezleke hazırlandı

Son Dakika: HDP'li Semra Güzel hakkında fezleke hazırlandı

10.01.2022 17:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Öldürülen PKK'lı teröristle fotoğrafı basına yansıyan HDP Milletvekili Semra Güzel hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan fezleke, Adalet Bakanlığına gönderildi.

Son Dakika: HDP'li Semra Güzel hakkında fezleke hazırlandı

Son dakika haberine göre öldürülen PKK'lı teröristle fotoğrafı basına yansıyan HDP Milletvekili Semra Güzel hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan fezleke, Adalet Bakanlığına gönderildi.

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SON DAKİKA | TBMM Başkanı Mustafa Şentop'tan HDP milletvekili Semra Güzel'e tepki! Teröristle fotoğrafı olay olmuştuSON DAKİKA | TBMM Başkanı Mustafa Şentop'tan HDP milletvekili Semra Güzel'e tepki! Teröristle fotoğrafı olay olmuştu


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Anahtar Kelimeler:
Semra Güzel HDP Halkların Demokratik Partisi
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