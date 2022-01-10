Son Dakika: HDP'li Semra Güzel hakkında fezleke hazırlandı

Son dakika haberine göre öldürülen PKK'lı teröristle fotoğrafı basına yansıyan HDP Milletvekili Semra Güzel hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan fezleke, Adalet Bakanlığına gönderildi.
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