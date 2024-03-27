Son dakika | Hem CHP'yi hem DEM Parti'yi Diyarbakır'dan hedef aldı! Erdoğan: "Benim Kürt kardeşlerimin iradesini işporta pazarına çıkardılar"

31 Mart'ta yapılacak yerel seçimlere geri sayım sürerken Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, il il çalışmalarını yürütmeye devam ediyor. Bugün Diyarbakır'a giden Cumhurbaşkanı Erdoğan İstasyon Meydanı'ndaki mitingde vatandaşlara sesleniyor.
"KİRLİ BİR İTTİFAK KURDULAR"
Erdoğan konuşmasının başlarında alanda 70 bin kişi olduğunu belirtti. Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan satır başları şöyle;
- Geçtiğimiz seçimde Diyarbakır'da arzu ettiğimiz oy oranlarına ulaşamadık ama seçim sonucunun sizin de gönlünüze sinmediğine inanıyorum. İşte bu alan onu söylüyor. Diyarbakır halkının iradesini götürüp artık siyasetten emekli olan CHP adayını payanda yapanların hangi projenin parçası olduğu açık değil mi? Bugün aynı oyunu İstanbul'da, Mersin'de, başka yerlerde yine oynuyorlar. 'Kent uzlaşısı' adı altında kirli bir ittifak kurdular ama her iki partideki siyaset baronları ne olup bittiğini bilmiyor.
"SÜT DÖKMÜŞ KEDİ MİSALİ SESLERİNİ ÇIKARMIYORLAR"
- Bavul bavul dolarlar, avrolar, bu paralar nereden gelip nereye gidiyor, Meclis üyelikleri neyle satın alınıyor, böyle bir yerde ilkeli bir ittifaktan söz edilebilir mi? Tek sermayesi sizlerin oyları olan DEM, benim Kürt kardeşlerimin iradesini işporta pazarına çıkardı. Bu pazarlıkta siyasi kazanım hesabı, eser ve hizmet derdi yok. Sadece birilerinin ihtirasları uğruna yapılan kirli pazarlıklar var. Bizim yaptığıımız reformları beğenmeyip ortalığı ayağa kaldıranlar CHP yöneticilerinin buram faşizm ve ırkçılık kokan konuşmaları karşısında süt dökmüş kedi misali seslerini çıkarmıyor.
"OYLARINIZA İPOTEK KOYDULAR"
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Kürt kardeşlerim böyle bir aşağılanmayı, hakareti, yok sayılmayı asla hak etmiyor. Türkiye 'zübük' siyasetinin acılarını çekti. Sizi güya ağaların, şıhların, derebeylerin, devletin zulmünden kurtarma vaadiyle, demokratik siyaset palavralarıyla oylarınıza ipotek koydular.
- Diyarbakır huzuru da refahı da yatırımı da AK Parti döneminde görmedi mi? Onlar çukur eylemleriyle bu şehrin sembolü olan Sur'u mahvederken biz kimsenin burnunu kanatmadan meseleyi bitirmenin ve ardından bölgeyi yeniden inşa etmenin mücadelesini vermedik mi? Onlar Diyarbakır Cezaevi'nin edebiyatını yaparken biz burayı şehrimize yakışır bir müze ve kültür merkezine dönüştürmedik mi?
"TERÖRLE ARASINA MESAFE KOYAN HERKESLE OTURUP KONUŞURUZ"
- Sınırlarımızın ötesini adım adım kontrol altına alıyoruz. Siyaset,millete hizmet etmek, ülkenin sorunlarına diyalog yoluyla çözüm bulmak için yapılır. Biz zihni,vicdanı özgür, ahlakı kamil herkesle oturur konuşuruz. Emperyalistlere kuklalık etmeyen herkesle oturur konuşuruz, terörle arasına mesafe koyan herkesle oturur konuşuruz.
"BİR ŞEY YAPILACAKSA HEMEN ŞİMDİ YAPILMALI"
- 85 milyonun huzuru için bir şey yapılacaksa şimdi hemen yapılmalıdır. Türkiye'ye 40 yıl boyunca terörle bedel ödetildi. Bir 40 yıl daha buna tahammülümüz yok. Bu tehdidi bertaraf ettik. Artık ülkemizi bu yükten sadece güvenlik açısından değil, diğer tüm boyutlarıyla tamamen kurtarma vakti. Bunun için ipleri başkalarının elinde olmayan, kirli çıkar ilişkilerinin içinde kaybolup gitmemiş herkesle oturur, konuşuruz.
KAPIYI ONLARA KAPATTI!
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Kapımız teröristlere de terör örgütünün güdümünde siyasetçilik oynayanlara da kapalı. Milletvekili, belediye başkan adayı, Meclis üyesi listelerini terör örgütünün belirlediği parti, parti olmaz.
- Son 21 yılda attığımız her demokratik adımı engellemek için karşımıza dikilen CHP'yi, utanmadan Kürt kardeşlerimize umut diye pazarlıyorlar. İnşallah 31 Mart, Kürt kardeşlerimizin özgür iradeleriyle karar verecekleri bir dönüm noktası olacak.
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Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır