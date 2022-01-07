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Son Dakika: Hindistan'da aşı skandalı! 84 yaşındaki adam 12’nci dozu yaptırırken yakalandı

07.01.2022 15:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Hindistan'da Brahmadeo Mandal isimli 84 yaşındaki adam, farklı kimlik kartları ve telefon numaraları kullanarak 11 kez koronavirüs aşısı olmayı başardı. Mandal, 12’inci aşıyı olmak isterken yakalandı. Aşılar sayesinde soğuk algınlığı yaşamadığını, kendini daha zinde hissettiğini söyleyen Mandal kronik sırt ağrılarının da geçtiğini belirtti. İşte son dakika haberinin detayları!

Son Dakika: Hindistan'da aşı skandalı! 84 yaşındaki adam 12’nci dozu yaptırırken yakalandı

Son dakika haberine göre Hindistan'da Brahmadeo Mandal isimli 84 yaşındaki adam, akrabalarının telefon numaralarını ve kimliklerini aldı. Farklı aşı merkezlerine giderek devletin izleme sistemini atlatarak 11 koronavirüs (Covid-19) aşısı yaptırdı.

84 yaşındaki emekli bir postane çalışanı Brahmadeo Mandal, her seferinde ‘daha iyi hissettiğini’ aktardı.

Ancak yaşlı adam 12’nci dozu yaptırmaya gittiği sırada yakayı ele verdi.

Hakkında soruşturma başlatıldı.

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AŞI HER DERDİNE DEVA OLDU

Aşıdan en iyi şekilde yararlanmak istediğini aktaran yaşlı adam “Hükümet harika bir şey yaptı. Ben aşıdan çok faydalandım. Bu yüzden tekrar tekrar alıyorum” dedi.

Aşılar sayesinde soğuk algınlığı yaşamadığını, kendini daha zinde hissettiğini söyleyen Mandal kronik sırt ağrılarının da geçtiğini belirtti.

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Anahtar Kelimeler:
Hindistan koronavirüs aşısı (Covid-19 aşısı)
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