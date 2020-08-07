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  4. Son dakika! Hindistan'da uçak kazası: Çok sayıda ölü ve yaralı var

Son dakika! Hindistan'da uçak kazası: Çok sayıda ölü ve yaralı var

DÜNYA HABERLERİ  | 07.08.2020 18:53 | Son Güncelleme

Son dakika haberine göre, Hindistan'ın Kerala eyaletinde iniş sırasında pistin dışına çıkan ve yaklaşık 10 metre yükseklikten düşerek ikiye bölünen uçaktaki, ilk belirlemelere göre 15 kişi hayatını kaybetti, 123 kişi yaralandı.

NDTV kanalındaki habere göre, Air India Express şirketine ait içerisinde 10'u çocuk 184 yolcu ve 7 mürettebatın bulunduğu Dubai-Kozhikode seferini yapan uçak, Uluslararası Calicut Havalimanına iniş sırasında yerel saatle 19.40’ta pistin dışına çıktı ve yaklaşık 10 metre yükseklikten düştü.

15 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ, 123 KİŞİ YARALANDI

Yetkililer, kazada aralarında iki pilotun da bulunduğu 15 kişinin öldüğünü, 123 kişinin yaralandığını söyledi.

Hastaneye kaldırılan yaralılardan 15’inin durumunun ciddi olduğunu belirten yetkililer, arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü kaydetti.

Söz konusu şirkete ait uçak, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını dolayısıyla Birleşik Arap Emirlikleri'nde mahsur kalan Hindistan vatandaşlarını ülkeye geri getiriyordu.

Öte yandan uçağın varış saati sırasında Kerala'da yoğun yağışın bulunduğu belirtildi. (AA / İHA)

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