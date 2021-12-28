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Son Dakika | Hız limitini aştı, 314 TL'lik trafik cezasını mahkeme iptal etti! Araç sürücülerini ilgilen haber

28.12.2021 11:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Mahkemeden araç sürücülerini ilgilendiren önemli bir karar geldi. Hız limitini 2 kilometre aştığı için ceza yiyen sürücünün cezası iptal edildi. Mahkeme aldığı kararda; EDS cihazlarının kalibrasyon hatası, ışık ve metal yoğunluğu nedeniyle yanlış ölçme ihtimalinin dikkate alındığını belirtti.

Son Dakika | Hız limitini aştı, 314 TL'lik trafik cezasını mahkeme iptal etti! Araç sürücülerini ilgilen haber

Son Dakika: Hız limitini aşan sürücüye mahkemeden sevindiren haber geldi. Hız sınırını 2 kilometre aşan sürücünün cezası iptal edildi. Mahkeme gerekçeli kararında "Aracın, 79 kilometre hızla seyrederek, azami hız sınırını yüzde 10 nispetinden 2 km/s aştığı ve hız aşımın miktarının düşüklüğü dikkate alındığında; EDS cihazlarının kalibrasyon hatası, ışık ve metal yoğunluğu nedeniyle bu hız limitlerini yanlış ölçebilme ihtimalinin olduğu" belirtildi. İşte iptal edilen trafik cezasıyla ilgili tüm detaylar...

SON DAKİKA: HIZ LİMİTİNİ AŞTIĞI İÇİN YEDİĞİ CEZA İPTAL EDİLDİ

Adana'dan 4 ay önce Amasya’ya giden avukat Nazan Akça Subaşı'ya hız limitini aştığı için 314 lira para cezası verildi.

HIZ SIRINI SAATE 2 KİLOMETRE OLARAK AŞMIŞ

Hız limitini saatte 2 kilometre ile aştığı için ceza ile karşılaştığını gören Subaşı, Amasya Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil Denetleme Şube Müdürlüğü’nce kendisi için düzenlenen ceza tutanağına itiraz etti.

Avukat ayrıca, Amasya Sulh Ceza Hakimliği’ne 18 Eylül’de başvuruda bulundu. Mahkeme, söz konusu başvuruyla ilgili olarak kararını 3 ay sonra verdi.

PARA CEZASI İPTAL EDİLDİ

18 Aralık’ta açıklanan kararla birlikte idari para cezası da iptal edildi.

Mahkeme gerekçeli kararında şunları kaydetti:

"Aracın, 79 kilometre hızla seyrederek, azami hız sınırını yüzde 10 nispetinden 2 km/s aştığı ve hız aşımın miktarının düşüklüğü dikkate alındığında; EDS cihazlarının kalibrasyon hatası, ışık ve metal yoğunluğu nedeniyle bu hız limitlerini yanlış ölçebilme ihtimalinin olduğu; olaydaki hız aşımı miktarının makul bir miktar olduğu yargı kararları doğrultusunda bu kadar az bir hız aşımı miktarının, makul sayılabileceği ve cezalandırılmasının hakkaniyet ilkesine aykırı olacağı anlaşılmaktadır."

mahkeme

"EMSAL OLABİLECEK KARAR"

Mahkemenin fizik kurallarını da anlatarak iptalini beklemediğini söyleyen Subaşı, "Çok güzel bir gerekçe ve bence kesinlikle emsal olabilecek bir karar. Kesinlikle ceza size tebliğ edildikten sonra 15 gün içinde sulh ceza hakimliklerine başvurunuz. Nasılsa iptal edilmez gibi bakmayınız" diye konuştu.

(DHA)

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