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  4. Son dakika: Hostese uçakta taciz! Etek altı fotoğrafını çekmeye çalıştı

Son dakika: Hostese uçakta taciz! Etek altı fotoğrafını çekmeye çalıştı

01.03.2022 06:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Hostese yönelik iğrenç taciz İsviçre'den İsrail'e giden uçakta yaşandı. Türkiye aktarmalı uçakta hostes Yelda Y., 64 yaşındaki Claude T.'nin tacizine uğradı. Claude T.'yi etek altı fotoğrafını çekmeye çalışırken yakalayan hostes, soluğu savcılıkta aldı.

Son dakika: Hostese uçakta taciz! Etek altı fotoğrafını çekmeye çalıştı

Son dakika: İğrenç olay İsviçre- İsrail uçağında meydana geldi. Türkiye aktarmalı seferde görev olan hostes Yelda Y., Claude T.'nin tacizine uğradı.

HOSTESİN ETEK ALTI GÖRÜNTÜSÜNÜ ÇEKMEYE ÇALIŞTI

Sabah'ta yer alan habere göre; 64 yaşındaki Claude T., hostes Yelda Y.'nin etek altı görüntüsünü çekmeye çalıştı.

HOSTES FARK ETTİ

Bankacı olduğu öğrenilen Claude T.'nin etek altı görüntüsünü çekmeye çalıştığını fark eden hostes Yelda Y., şikayetçi olup, soluğu savcılıkta aldı.

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150 BİN TEL KEFALET ÖDEDİ

Gözaltına alınan bankacı 150 bin TL kefaleti ödeyip yurt dışına çıktı.

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