Son dakika: Hostese uçakta taciz! Etek altı fotoğrafını çekmeye çalıştı

Son dakika: İğrenç olay İsviçre- İsrail uçağında meydana geldi. Türkiye aktarmalı seferde görev olan hostes Yelda Y., Claude T.'nin tacizine uğradı.
Sabah'ta yer alan habere göre; 64 yaşındaki Claude T., hostes Yelda Y.'nin etek altı görüntüsünü çekmeye çalıştı.
Bankacı olduğu öğrenilen Claude T.'nin etek altı görüntüsünü çekmeye çalıştığını fark eden hostes Yelda Y., şikayetçi olup, soluğu savcılıkta aldı.
Gözaltına alınan bankacı 150 bin TL kefaleti ödeyip yurt dışına çıktı.
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