Son dakika: HSK Başkanvekili Yılmaz’dan Kıvanç Tatlıtuğ açıklaması

Hakimler Savcılar Kurulu (HSK) Başkanvekili ve 2. Daire Başkanı Mehmet Yılmaz yaptığı açıklamada, “Hakim ve film yıldızının sosyal medya da yer alan fotoğrafı üzerine başlatılan incelemede ilk saptanan resmi gerçek, ilgilinin yargılandığı mahkemenin 13. Asliye Ceza Mahkemesi olup, Fotoğraf da yer alan Hakimin 12.Asliye Ceza Mahkemesi hakimi olduğudur” diye konuştu.

Hakim ve film yıldızının sosyal medya da yer alan Fotoğrafı üzerine başlatılan incelemede ilk saptanan resmi gerçek, İlgilinin yargılandığı mahkemenin 13. Asliye Ceza Mahkemesi olup, Fotoğraf da yer alan Hakimin 12.Asliye Ceza Mahkemesi hakimi olduğudur. pic.twitter.com/uTchkJL2gR — Mehmet Yilmaz (@mehmetyilmaz073) September 23, 2019

İNCELEME BAŞLATILACAĞINI DUYURMUŞTU



Yılmaz, dün sosyal medya hesabından açıklama yaparak bir davada yargılanan oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ ile çektirdiği fotoğrafı sosyal medya hesabında paylaşan hakim hakkında inceleme başlatıldığını belirtmişti.

TATLITUĞ'DAN AÇIKLAMA



Kıvanç Tatlıtuğ, yaptığı açıklamada "Fotoğraftaki hakim, benim davama bakan hakim değildir. Kamuoyunu bilgilendirmek isterim." ifadelerini kullanmıştı.



