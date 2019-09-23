HABER

Son dakika: HSK Başkanvekili Yılmaz’dan Kıvanç Tatlıtuğ açıklaması

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.09.2019 10:42 | Son Güncelleme

Son dakika haberine göre Hakimler Savcılar Kurulu (HSK) Başkanvekili ve 2. Daire Başkanı Mehmet Yılmaz, resmi sosyal medya üzerinden ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ ile fotoğraf çektirerek sosyal medyada paylaşan hakim hakkında bir açıklamada bulundu.

Son dakika: HSK Başkanvekili Yılmaz’dan Kıvanç Tatlıtuğ açıklaması

Hakimler Savcılar Kurulu (HSK) Başkanvekili ve 2. Daire Başkanı Mehmet Yılmaz yaptığı açıklamada, “Hakim ve film yıldızının sosyal medya da yer alan fotoğrafı üzerine başlatılan incelemede ilk saptanan resmi gerçek, ilgilinin yargılandığı mahkemenin 13. Asliye Ceza Mahkemesi olup, Fotoğraf da yer alan Hakimin 12.Asliye Ceza Mahkemesi hakimi olduğudur” diye konuştu.

İNCELEME BAŞLATILACAĞINI DUYURMUŞTU

Yılmaz, dün sosyal medya hesabından açıklama yaparak bir davada yargılanan oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ ile çektirdiği fotoğrafı sosyal medya hesabında paylaşan hakim hakkında inceleme başlatıldığını belirtmişti.

TATLITUĞ'DAN AÇIKLAMA

Kıvanç Tatlıtuğ, yaptığı açıklamada "Fotoğraftaki hakim, benim davama bakan hakim değildir. Kamuoyunu bilgilendirmek isterim." ifadelerini kullanmıştı.

640x480 (1)


PARTNER Onu bu hale Barbie hayranlığı getirdi Onu bu hale Barbie hayranlığı getirdi
Engelli Şeyhmus'un hayalini Galatasaraylı Selçuk gerçeğe çeviriyorEngelli Şeyhmus'un hayalini Galatasaraylı Selçuk gerçeğe çeviriyor
Okul öncesi eğitim, çocukların sosyal becerilerini geliştiriyorOkul öncesi eğitim, çocukların sosyal becerilerini geliştiriyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
hsk Mehmet Yılmaz Kıvanç Tatlıtuğ

En Çok Okunan Haberler

Kına gecesinde damadını öldürmüştü! İfadesi kan dondurdu

Kına gecesinde damadını öldürmüştü! İfadesi kan dondurdu

Ankara gündemini sarsan görüşme! Peş peşe açıklamalar geliyor

Ankara gündemini sarsan görüşme! Peş peşe açıklamalar geliyor

Gece yarısı katliam gibi kaza!

Gece yarısı katliam gibi kaza!

Ünlü oyuncu dünya evine girdi!

Ünlü oyuncu dünya evine girdi!

Erman Toroğlu'ndan bomba iddia!

Erman Toroğlu'ndan bomba iddia!

Sivas’ta trafik kazası! 3 ölü, 5 ağır yaralı

Sivas’ta trafik kazası! 3 ölü, 5 ağır yaralı

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Neslican Tay'dan acı haber!

Neslican Tay'dan acı haber!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

İstanbul'da aile katliamı!

İstanbul'da aile katliamı!

AK Parti'den partideki 'istifalara' ilişkin açıklama!

AK Parti'den partideki 'istifalara' ilişkin açıklama!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Adana'da kadın kılığına giren cinayet zanlıları yakalandı

Emniyet Müdürü talimat verdi! Özel ekip yakaladı

Datça açıklarında deprem

Datça açıklarında deprem

Askere giderken alınacaklar listesi! Erlere ne verilir, giderken ne götürmek gerekir?

Askere giderken yanınızda neler götürmelisiniz?

Adnan Oktar davasında beşinci duruşma

Adnan Oktar davasında beşinci duruşma

İçişleri Bakanı Soylu, Emniyet'ten ihraç edilenlerin sayısını açıkladı

Bakan Soylu, Emniyet'ten ihraç edilenlerin sayısını açıkladı

99/4 askerlik yeri sorgulama nasıl yapılır? E- devlet girişi ile askerlik askerlik yeri öğrenme

Askerlik yerleri açıklanıyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.