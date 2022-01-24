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  4. Son dakika: İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan AKOM'da önemli açıklamalar! "Kar kalınlığı 85 cm'ye ulaştı""

Son dakika: İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan AKOM'da önemli açıklamalar! "Kar kalınlığı 85 cm'ye ulaştı""

24.01.2022 23:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi! İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul'da yoğun olarak devam eden kar yağışı ve karla mücadele ile ilgili AKOM'da açıklamalarda bulundu. İmamoğlu açıklamasında, "Arnavutköy, Başakşehir ve Sultangazi gibi noktalarda 1 metreye varan, 80 santim-85 santim yüksekliklerini arkadaşlarım bize ölçerek ulaştırıyor. Güneye doğru olan ilçelerimizde bile 50-60 cm'ye kadar iniyor. Kent merkezinde de 35-40-50 cm'in altında ölçemiyoruz." ifadelerini kullandı.

Son dakika: İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan AKOM'da önemli açıklamalar! "Kar kalınlığı 85 cm'ye ulaştı""

Son dakika haberi! İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul'da yoğun olarak devam eden kar yağışı ve karla mücadele ile ilgili AKOM'da açıklamalarda bulundu. İstanbul'daki kar yağışıyla ilgili "Tabiri caizse bir afet yağışı gibi bir yorumdan bahsediyorlar." diyen İmamoğlu kar kalınlığının bazı bölgelerde 85 cm'ye kadar ulaştığını açıkladı.

"FIRTINALI KAR YAĞIŞI VAR"

Ekrem İmamoğlu'nun açıklamaları şu şekilde:

"Zor bir akşam geçiyor, bunun farkındayız. İstanbul'un batı aksında, yani yeni İstanbul Havalimanı'yla başlayan, özellikle Arnavutköy, Büyükçekmece, Esenyurt, Beylikdüzü üzerinden devam eden bir hatta yoğunlaşan bir fırtınalı kar yağışı var.

"METRO SEFERLERİNİ GEREKİRSA DAHA FAZLA DA UZATABİLİRİZ"

Şu an itibariyle, yaklaşık 4-5 saattir yoğun bir kar yağışı içerisinde sürüyor. Yoğunlaştığımız yetki alanlarımız var. Özellikle D100 karayolu diye tariflediğimiz, aslında E-5 karayolu diye de bilinen, Avcılar'ın, Beylikdüzü'nün içinden geçen Büyükçekmece'ye doğru devam eden bu hatta yoğun bir sıkışma yaşanıyor. Kar yağışı da etkisini devam ettiriyor. Şu anda orada Esenyurt ve Beylikdüzü Belediye Başkanlıklarıyla yaptığımız görüşmede, kar kalınlığının 50 santimi aştığını ifade ediyorlar. Metro seferlerini gerekirse daha fazla da uzatabiliriz."

"VALİMİZİN KARARINI ÇOK KIYMETLİ BULUYORUM"

İmamoğlu, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'nın İstanbul'da kamu personelleriyle ilgili idari izin kararını değerlendirdiği diğer açıklamasında da şu ifadeleri kullandı:

"Öncelikle Sayın Valimizin idari tatil kararını çok kıymetli buluyorum. Değerli ve önemli bir karar oldu. Zira yarın en az seyahate ulaşmamız için mutlaka tatil olması gerekiyordu ve buna uymak gerekir. Lütfen dikkatli olalım. Bu akşam yoğun bir kar yağışıyla karşı karşıyayız.

"KAR YAĞIŞI İSTANBUL'UN ÜSTÜNÜ KAPLAMIŞ DURUMDA"

Batıdan yoğun başlayan kar yağışı şu anda tamamen İstanbul'un üstünü kaplamış durumda. Uzman arkadaşlarımın ifadesine göre 7-8 saatte 60 cm'ye yakın kar birikintisi yapmış bir yağıştan bahsediyoruz. Tabiri caizse bir afet yağışı gibi bir yorumdan bahsediyorlar.

İSTANBUL'DA KAR KALINLIĞI 85 CM'YE ULAŞTI

Bazı ilçelerdeki kar kalınlıklarını vermek istiyorum. Resmi rakam diyelim adına. Arnavutköy, Başakşehir ve Sultangazi gibi noktalarda 1 metreye varan, 80 santim-85 santim yüksekliklerini arkadaşlarım bize ölçerek ulaştırıyor. Güneye doğru olan ilçelerimizde bile 50-60 cm'ye kadar iniyor. Kent merkezinde de 35-40-50 cm'in altında ölçemiyoruz."


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Açıklamalar peş peşe geldi! Çok sayıda ilde uygulanacakAçıklamalar peş peşe geldi! Çok sayıda ilde uygulanacak
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Ekrem İmamoğlu
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