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  4. Son dakika: İBB teftişiyle ilgili Bakan Soylu'dan çarpıcı sözler! "Bazı gazetecilere aylık 30 bin TL vermek sizi haklı kılmaz"

Son dakika: İBB teftişiyle ilgili Bakan Soylu'dan çarpıcı sözler! "Bazı gazetecilere aylık 30 bin TL vermek sizi haklı kılmaz"

12.01.2022 22:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi! İçişleri Bakanı Süleyman Soylu A Haber canlı yayınında İBB'deki teftişle ilgili değerlendirmelerde bulundu. Bakan Soylu açıklamasında, "Ben İçişleri Bakanıyım. Neyin temiz olup neyin temiz olmadığını biliyorum. Elinizde çok sosyal medya trölünün olması yalanlarınızı doğru kılmaz. Bazı gazetecilere 30 bin TL vermek sizi haklı ve meşru kılmaz. Göreceğiz önümüzdeki günlerde bakalım neler çıkacak." ifadelerini kullandı.

Son dakika: İBB teftişiyle ilgili Bakan Soylu'dan çarpıcı sözler! "Bazı gazetecilere aylık 30 bin TL vermek sizi haklı kılmaz"

Son dakika haberi! İçişleri Bakanı Süleyman Soylu A Haber canlı yayınında Melih Altınok'un hazırlayıp sunduğu "Sebep Sonuç" programında İBB'deki teftişle ilgili çarpıcı ifadeler kullandı.

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"BAZI GAZETECİLERE 30 BİN TL VERMEK SİZİ HAKLI KILMAZ"

Bakan Soylu'nun açıklaması şu şekilde:

"Ben İçişleri Bakanıyım. Neyin temiz olup neyin temiz olmadığını biliyorum. Elinizde çok sosyal medya trölünün olması yalanlarınızı doğru kılmaz. Her ay bazı gazetecilere 15 bin TL, bazı gazetecilere 30 bin TL, bazı gazetecilere başka şeyler vermek sizi haklı ve meşru kılmaz.

"BAKALIM NELER ÇIKACAK"

Göreceğiz önümüzdeki günlerde. Teftiş yapılıyor. Bakalım neler çıkacak. Şunu ifade etmek istiyorum. Kamu gücünü insanlar kendi siyasi ikbali ve gelecekleri için kurmazlar.

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"TEFTİŞ CHP'Lİ BELEDİYELERE ÖZGÜ DEĞİL"

Bizim bakanlığımız 2019'dan bugüne kadar her partiden belediyelerle ilgili farklı gerekçelerle 2 bin 32 soruşturma yapmış. Bu öyle abartıldığı gibi üstüne gitmek değil. 2019'dan bugüne kadar her partiden belediyelerle ilgili özel teftiş sayısı 166. 2019'da 40, 2020'de 3, 2021'de 6 AK Parti belediyesin özel teftiş yapılmış. 2020'de 4, 2019 yılında 25 CHP belediyesine özel teftiş yapılmış. 2020'nin tamamında ben özel teftiş aldım. Kendim, kendi birimlerime özel teftiş yaptım.

"DOSYALARA EL KONULDU" İDDİASI

'Sen bunu yapamazsın' demek devleti etkisizleştirmek demek. Devlet yönetmek bu değildir, burası çadır devleti değil. 'Benim dosyalarıma el koydular' diyor. Biz kimsenin dosyasına el koymayız, o da yalan.

İBB'de personel alınıyor. Alırken de bir şeye bakılması lazım. Belediyelerin şirketleri var, temel problem burada. Belediyelerin şirketlerinin istihdam yönetme biçiminin devleti aldatması sorun aslında. Aldatmak istemezse ona diyebilecek bir şey yok. 2019'un Haziran'ıyla 2019'un Kasım'ı arasında 'Bu sakıncalıdır, bunun alınmaması gerekir' dendiği anda almışlar işe."

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Süleyman Soylu İBB İstanbul Büyükşehir Belediyesi İçişleri Bakanı
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