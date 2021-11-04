Son Dakika: İbrahim Kalın'dan F-35 açıklaması

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

Kalın'ın açıklamasından satır başları:

S-400'LER İNCİRLİK'TE İDDİASI

Bu haberin aslı astarı yok. Bu tarz yalan haberlerle gündem değiştirilmek isteniyor

ERDOĞAN-BIDEN GÖRÜŞMESİ

Sayın Cumhurbaşkanımızın Biden'la yapıcı bir görüşmesi oldu. Türk - Amerikan ilişkilerinin olması gereken yerde olması için verilen talimatları yerine getireceğiz. Bölgesel konulardan, Libya olsun Doğu Akdeniz olsun Cumhurbaşkanımızın çizdiği çerçevede dış politika izliyoruz. Cumhurbaşkanımızın gündeme getirdiği konularla ilgili verimli bir görüşme oldu, bu mekanizma da bunu daha da derinleştirecek.

F-35 KONUSU

F-16 konusunda bizim ödediğimiz 1.4 milyar dolarlık bir ödeme var. Cumhurbaşkanımız da pek çok defa bunun altını çizdi. F-35 sorunu şu anda çözülemiyorsa bizim vakit kaybetmek gibi bir lüksümüz yok. Bunu F-16’lar üzerinden telafi etme yoluna gidebiliriz. Amerika yönetimi de şu ana kadar buna olumlu bir tutum sergiledi.

CAATSA yaptırımlarından dolayı Türkiye’nin F-35 programının dışına çıkarılmış olması haksız, hukuksuz bir uygulamadır.

SURİYE'DE YENİ HAREKAT OLUR MU?

Cumhurbaşkanımız biliyorsunuz onu hep söylüyor, ‘Bir gece ansızın gelebiliriz.’ İhtiyaçlar çerçevesinde bunun hesapları Türk Silahlı Kuvvetleri ve istihbarat birimlerimiz tarafından yapılır. Biz zaten Suriye’de sahadayız. Orada bulunmamızın temel sebebi bizim kendi sınır güvenliğimizi sınırın ötesinde inşa etmektir."



