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  4. SON DAKİKA | '35 milyon metreküp toprak var' Bakan Yerlikaya ve Bakan Bayraktar Erzincan İliç'te açıkladı: "Hem suda hem toprakta halk sağlığını etkileyecek kirlilik tespit edilmedi"

SON DAKİKA | '35 milyon metreküp toprak var' Bakan Yerlikaya ve Bakan Bayraktar Erzincan İliç'te açıkladı: "Hem suda hem toprakta halk sağlığını etkileyecek kirlilik tespit edilmedi"

18.02.2024 13:08 | Son Güncelleme:
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Son dakika haberi: İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Erzincan'daki maden faciası sonrası İliç'te açıklamalarda bulundu. Bakan Yerlikaya 2 bin 700 personel ve 800 aracın sahada çalıştığını söyledi. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar ise "Hem suda hem toprakta halk sağlığını etkileyecek kirlilik tespit edilmedi" dedi.

SON DAKİKA | '35 milyon metreküp toprak var' Bakan Yerlikaya ve Bakan Bayraktar Erzincan İliç'te açıkladı: "Hem suda hem toprakta halk sağlığını etkileyecek kirlilik tespit edilmedi"

Son dakika haberi: İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, maden faciasının yaşandığı Erzincan'da son duruma ilişkin açıklama yaptı.

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Yerlikaya'nın açıklamalarından satır başları şu şekilde:

  • Alanda 35 milyon metreküp toprak var.
  • Araç ve insan kaynağı olarak hiçbir eksikliğimiz yok. 2 bin 700 personel ve 800 araç sahada çalışıyor.
  • 9 canımız şu anda bu toprağın altında. Sabra ihtiyacımız var.

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Bakan Bayraktar'ın açıklamalarından satır başları ise şu şekilde:

  • Çok büyük bir kütle 3 farklı noktaya aktı.
  • Maden sahasındaki toprağın taşınacağı nokta belirlendi, tahliye sürüyor. Buradaki toprak kütlesinin taşınacağı alanın tespiti ve hazır hale getirilmesi önemliydi. Bu bölge tahliye edilmeye başlanmış durumda.
  • Kirlilik tespit edilmedi, gerekli önlemler alındı. Hem suda hem toprakta halk sağlığına zarar verebilecek herhangi bir şey tespit edilmedi.
  • Sudan alınan numuneler temiz çıktı.
  • Çevre izin belgesi iptal edildi. Çevre izin belgesi olmayan herhangi bir madenin çalışması mümkün değil.

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Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Erzincan Ali Yerlikaya
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