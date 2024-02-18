SON DAKİKA | '35 milyon metreküp toprak var' Bakan Yerlikaya ve Bakan Bayraktar Erzincan İliç'te açıkladı: "Hem suda hem toprakta halk sağlığını etkileyecek kirlilik tespit edilmedi"

Son dakika haberi: İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Erzincan'daki maden faciası sonrası İliç'te açıklamalarda bulundu. Bakan Yerlikaya 2 bin 700 personel ve 800 aracın sahada çalıştığını söyledi. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar ise "Hem suda hem toprakta halk sağlığını etkileyecek kirlilik tespit edilmedi" dedi.
Son dakika haberi: İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, maden faciasının yaşandığı Erzincan'da son duruma ilişkin açıklama yaptı.
Yerlikaya'nın açıklamalarından satır başları şu şekilde:
Alanda 35 milyon metreküp toprak var.
Araç ve insan kaynağı olarak hiçbir eksikliğimiz yok. 2 bin 700 personel ve 800 araç sahada çalışıyor.
9 canımız şu anda bu toprağın altında. Sabra ihtiyacımız var.
Bakan Bayraktar'ın açıklamalarından satır başları ise şu şekilde:
Çok büyük bir kütle 3 farklı noktaya aktı.
Maden sahasındaki toprağın taşınacağı nokta belirlendi, tahliye sürüyor. Buradaki toprak kütlesinin taşınacağı alanın tespiti ve hazır hale getirilmesi önemliydi. Bu bölge tahliye edilmeye başlanmış durumda.
Kirlilik tespit edilmedi, gerekli önlemler alındı. Hem suda hem toprakta halk sağlığına zarar verebilecek herhangi bir şey tespit edilmedi.
Sudan alınan numuneler temiz çıktı.
Çevre izin belgesi iptal edildi. Çevre izin belgesi olmayan herhangi bir madenin çalışması mümkün değil.
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