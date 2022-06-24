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  4. Son dakika: İçişleri Bakanı Soylu'dan dikkat çeken 'idam' sözleri: Evet ağza hoş gelmiyor ama...

Son dakika: İçişleri Bakanı Soylu'dan dikkat çeken 'idam' sözleri: Evet ağza hoş gelmiyor ama...

24.06.2022 12:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Muğla'nın Marmaris ilçesindeki orman yangınıyla ilgili değerlendirmelerde bulunan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun 'idam' tartışmalarıyla ilgili kullandığı ifadeler dikkat çekti. Bakan Soylu yaptığı açıklamada "İdamın da kendine ait bir caydırıcılık süreci söz konusu. Evet ağza hoş gelmiyor yani çok sıcak gelmiyor. Ama bu kadar sorumsuzluğun da kendi adına yüklü bir cezası olması lazım." ifadelerine yer verdi.

Son dakika: İçişleri Bakanı Soylu'dan dikkat çeken 'idam' sözleri: Evet ağza hoş gelmiyor ama...

Son dakika: Muğla'nın Marmaris ilçesinde 21 Haziran akşamı başlayan yangını söndürme çalışmaları devam ediyor. Alevlerle mücadele 4'üncü günde sürerken, Marmaris'teki son durumla ilgili İçişleri Bakanı Süleyman Soylu açıklamalarda bulundu.

MARMARİS'TEKİ YANGINDA SON DURUM

Bakan Soylu yaptığı açıklamada " Yangın başladığı anda orman teşkilatımız kısa sürede müdahale etti. Bu kısa müdahale, yangının daha geniş alanlara yayılmasını engelledi. Biraz önce STK'ları ile de bizim ormancılarımıza yardımcı olanlarla birlikteydik, önemli bir tespiti söylediler. Biz yangın alanlarına sivil halkın girmesini engelledik. Güvenlik güçlerimizle engel koyduk. Sahada çok profesyonel bir çalışma oldu. Yani, aman birisine bir şey olacak mı endişesinden ziyade profesyonel ekiplerin koordinasyonu çok iyi oldu. Hava ve kara koordinasyonu çok iyi oldu. Trafo, çöp toplama merkezi tehlike idi, havadan ve hava kararınca, sabaha kadar sektör sektör ayırıp o bölgelerin tamamını söndürdüler. Şu anda bir bölge var, hem havadan hem karadan etrafı çevriliyor. En büyük riskimiz öğleden sonra çıkabilecek rüzgar. Tedbirleri almaya çalışıyor arkadaşlarımız" ifadelerini kullandı.

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BAKAN SOYLU'DAN 'İDAM' VURGUSU

Yangını çıkaran şüphelinin tespitiyle ilgili değerlendirmelerde bulunan Bakan Soylu'nun 'idam' vurgusu ise dikkat çekti.

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Soylu yaptığı açıklamada "Mahkeme nasıl karar verir? Ama tekrar söylüyorum, bu işlerden canı yanan birisi, vatandaş olarak söylüyorum, özellikle orman konusundaki cezalar artırılmalıdır. İdam konusu Türkiye'de çok tartışılıyor. İdamın da kendine ait bir caydırıcılık süreci söz konusu. Evet ağza hoş gelmiyor yani çok sıcak gelmiyor. Ama bu kadar sorumsuzluğun da kendi adına yüklü bir cezası olması lazım." diye konuştu.

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SON DAKİKA | Marmaris'teki yangında son durum! Çalışmalar 4'üncü günde devam ediyorSON DAKİKA | Marmaris'teki yangında son durum! Çalışmalar 4'üncü günde devam ediyor

(AA)

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