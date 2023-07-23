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  4. Son dakika: İçişleri Bakanı Yerlikaya duyurdu: 8 göçmen kaçakçısı organizatörü yakalandı

Son dakika: İçişleri Bakanı Yerlikaya duyurdu: 8 göçmen kaçakçısı organizatörü yakalandı

23.07.2023 18:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi... İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İzmir İl Jandarma Komutanlığımızca, MİT Başkanlığı ile koordineli, Jandarma İHA destekli, Sahil Güvenlik Komutanlığımız ile müştereken icra edilen operasyonda; Yakalanan göçmen kaçakçılığı organizatörlerinin 7’si tutuklandı, 1’i hakkında ise adli kontrol kararı verildi." ifadelerini kullandı.

Son dakika: İçişleri Bakanı Yerlikaya duyurdu: 8 göçmen kaçakçısı organizatörü yakalandı

Son dakika haberine göre, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İzmir'de düzenlenen operasyonla yakalanan 8 göçmen kaçakçısından 7'sinin tutuklandığını duyurdu.

JANDARMA VE MİT OPERASYON DÜZENLEDİ

Bakan Yerlikaya, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "8 göçmen kaçakçısı organizatörü yakalandı. İzmir İl Jandarma Komutanlığımızca, MİT Başkanlığı ile koordineli, jandarma İHA destekli, Sahil Güvenlik Komutanlığımız ile müştereken icra edilen operasyonda; yakalanan göçmen kaçakçılığı organizatörlerinin 7'si tutuklandı, 1'i hakkında ise adli kontrol kararı verildi. Operasyonu gerçekleştiren kahramanlarımızı tebrik ediyorum. Düzensiz göçle mücadelemiz aralıksız devam edecek." dedi.

Bakan Yerlikaya, paylaşımında ayrıca operasyona ilişkin görüntülere yer verdi. (DHA)


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Ali Yerlikaya göçmen kaçakçılığı

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