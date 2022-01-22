Son Dakika: İçişleri Bakanlığı duyurdu! 81 ilde uygulama yapıldı

Son dakika haberi: İçişleri Bakanlığı, 81 ilde Huzurlu Sokaklar ve Narkodik Suçları Uygulaması yapıldığını açıkladı. Uygulamada 372 bin 725 kişi kontrol edildi, 986 aranan kişi yakalandı, 49 kişi gözaltına alındı.
Son dakika haberine göre İçişleri Bakanlığı, 81 ilde Huzurlu Sokaklar ve Narkodik Suçları Uygulaması yapıldığını açıkladı. Uygulamada 372 bin 725 kişi kontrol edildi, 986 aranan kişi yakalandı, 49 kişi gözaltına alındı.
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