HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. SON DAKİKA | İçişleri Bakanlığı duyurdu! Muş'ta Eren Kış-17 operasyonu başlatıldı

SON DAKİKA | İçişleri Bakanlığı duyurdu! Muş'ta Eren Kış-17 operasyonu başlatıldı

30.01.2022 10:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberine göre Muş'ta terör örgütü PKK'ya yönelik “Eren Kış-17 Şehit Jandarma Üsteğmen İsmail Moray Operasyonu" başlatıldı. Operasyonda bin 71 personelden oluşan 74 operasyonel tim görev alıyor.

SON DAKİKA | İçişleri Bakanlığı duyurdu! Muş'ta Eren Kış-17 operasyonu başlatıldı

Son dakika haberi: İçişleri Bakanlığınca kış üstlenmesindeki teröristlere yönelik Muş'ta “Eren Kış-17 Şehit Jandarma Üsteğmen İsmail Moray Operasyonu" başlatıldı.

İÇİŞLERİ DUYURDU! PKK'YA YÖNELİK YENİ OPERASYON

İçişleri Bakanlığı tarafından kış üstlenmesindeki teröristleri 'ara-bul-yok et' taktiğiyle etkisiz hale getirmek, başta eylem olmak üzere her türlü hazırlıklarını boşa çıkarmak ve bölgedeki huzur ve güven ortamını pekiştirmek amacıyla Muş’ta “Eren Kış-17 Şehit Jandarma Üsteğmen İsmail Moray Operasyonu” başlatıldı.

BİN 71 PERSONEL KATILIYOR

Operasyonda Muş İl Jandarma Komutanlığı sevk ve idaresinde Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat (JÖH) ve Güvenlik Korucu timlerinin yer aldığı bin 71 personelden oluşan 74 operasyonel tim görev alıyor.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
214 bin TL'ye otomobil aldı, 10 ay sonra hayatının şokunu yaşadı214 bin TL'ye otomobil aldı, 10 ay sonra hayatının şokunu yaşadı
Ünlü profesörler isyan etti: Bunların hepsi yalanÜnlü profesörler isyan etti: Bunların hepsi yalan
İstanbul'da polisleri taşıyan minibüs devrildi! Çok sayıda yaralı varİstanbul'da polisleri taşıyan minibüs devrildi! Çok sayıda yaralı var
Anahtar Kelimeler:
pkk İçişleri Bakanlığı Muş
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Sokak ortasında çifte cinayet! Kulağı da kesilmiş halde...

Sokak ortasında çifte cinayet! Kulağı da kesilmiş halde...

Katil zanlısı Seccad Yeşil'in paylaşımı şoke etti!

Katil zanlısı Seccad Yeşil'in paylaşımı şoke etti!

"Çok korkuyorum" diyerek isyan etti! "Yürüyemiyor, daha niye sıkıyor?"

"Çok korkuyorum" diyerek isyan etti! "Yürüyemiyor, daha niye sıkıyor?"

Ünlü fenomen altın dişleri ve milyonluk aracıyla dikkat çekti

Ünlü fenomen altın dişleri ve milyonluk aracıyla dikkat çekti

Muş'ta bir köy adeta kara gömüldü

Muş'ta bir köy adeta kara gömüldü

Kuzey Kore yine yaptı! 07.52'de...

Kuzey Kore yine yaptı! 07.52'de...

İlginizi Çekebilir

Evinize en uygun televizyon hangisi? İşte ürün önerileri

Evinize en uygun televizyon hangisi? İşte ürün önerileri

İstismar mağdurundan şok sözler! "Ölümle tehdit ettiği için..."

İstismar mağdurundan şok sözler! "Ölümle tehdit ettiği için..."

Tıraş işlerini evde şipşak halletmek isteyen erkekler...

Tıraş işlerini evde şipşak halletmek isteyen erkekler...

Mahmutyazıcıoğlu cinayetinde zanlıların ilk ifadeleri ortaya çıktı

Mahmutyazıcıoğlu cinayetinde zanlıların ilk ifadeleri ortaya çıktı

Ebrar'ı kaçırıp dövdüler; o anları kayda alıp tehdit ettiler

Ebrar'ı kaçırıp dövdüler; o anları kayda alıp tehdit ettiler

Kayınpederi tarafından katledilmişti! Vahşetin nedeni ortaya çıktı

Kayınpederi tarafından katledilmişti! Vahşetin nedeni ortaya çıktı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.