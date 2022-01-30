SON DAKİKA | İçişleri Bakanlığı duyurdu! Muş'ta Eren Kış-17 operasyonu başlatıldı

Son dakika haberi: İçişleri Bakanlığınca kış üstlenmesindeki teröristlere yönelik Muş'ta “Eren Kış-17 Şehit Jandarma Üsteğmen İsmail Moray Operasyonu" başlatıldı.

İÇİŞLERİ DUYURDU! PKK'YA YÖNELİK YENİ OPERASYON

İçişleri Bakanlığı tarafından kış üstlenmesindeki teröristleri 'ara-bul-yok et' taktiğiyle etkisiz hale getirmek, başta eylem olmak üzere her türlü hazırlıklarını boşa çıkarmak ve bölgedeki huzur ve güven ortamını pekiştirmek amacıyla Muş’ta “Eren Kış-17 Şehit Jandarma Üsteğmen İsmail Moray Operasyonu” başlatıldı.

BİN 71 PERSONEL KATILIYOR

Operasyonda Muş İl Jandarma Komutanlığı sevk ve idaresinde Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat (JÖH) ve Güvenlik Korucu timlerinin yer aldığı bin 71 personelden oluşan 74 operasyonel tim görev alıyor.



