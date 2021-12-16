Son Dakika: İçişleri Bakanlığı duyurdu! Yeşil kategorideki Deniz Orak etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığı, Eren Kış-8 operasyonları kapsamında, yeşil kategorideki bir teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada şöyle denildi:

İç Güvenlik Eren Kış-8 operasyonları kapsamında, Mardin İl Jandarma Komutanlığınca, Nusaybin ilçesi Bagok kırsalında barındığı değerlendirilen teröristlere yönelik, 12-15 Aralık 2021 tarihleri arasında Jandarma SİHA ve Hava Kuvvetleri destekli, Jandarma Özel Harekât ve Jandarma Komando birliklerince gerçekleştirilen operasyonda, (6) terörist silahları ile birlikte girmiş oldukları inlerinde etkisiz hale getirilmişti.



TERÖRİSTLERİN KİMLİKLERİ BELLİ OLDU

Etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin Mardin Bölgesinde sözde Eyalet ve YPS Sorumlusu olarak faaliyet yürüten ve Terörden Arananlar Listesi'nde 2 milyon TL ödülle Yeşil kategoride aranan, Hira kod adlı Deniz Orak adındaki terörist olduğu tespit edildi.

Teröristin katıldığı eylemler arasında şunlar yer alıyor:

-Teröristin geçmiş dönemlerde sözde özel kuvvetler yapılanması içerisinde, Erzurum Bölgesinde birçok sabotaj saldırısına katıldığı,