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Son Dakika: İçişleri Bakanlığı duyurdu! Yeşil kategorideki Deniz Orak etkisiz hale getirildi

16.12.2021 11:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberine göre Eren Kış-8 operasyonları kapsamında Mardin Bagok kırsalında etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin yeşil kategoride aranan "Hira" kod adlı Deniz Orak olduğu tespit edildi.

Son Dakika: İçişleri Bakanlığı duyurdu! Yeşil kategorideki Deniz Orak etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığı, Eren Kış-8 operasyonları kapsamında, yeşil kategorideki bir teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada şöyle denildi:

İç Güvenlik Eren Kış-8 operasyonları kapsamında, Mardin İl Jandarma Komutanlığınca, Nusaybin ilçesi Bagok kırsalında barındığı değerlendirilen teröristlere yönelik, 12-15 Aralık 2021 tarihleri arasında Jandarma SİHA ve Hava Kuvvetleri destekli, Jandarma Özel Harekât ve Jandarma Komando birliklerince gerçekleştirilen operasyonda, (6) terörist silahları ile birlikte girmiş oldukları inlerinde etkisiz hale getirilmişti.
 

TERÖRİSTLERİN KİMLİKLERİ BELLİ OLDU

Etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin Mardin Bölgesinde sözde Eyalet ve YPS Sorumlusu olarak faaliyet yürüten ve Terörden Arananlar Listesi'nde 2 milyon TL ödülle Yeşil kategoride aranan, Hira kod adlı Deniz Orak adındaki terörist olduğu tespit edildi.

Teröristin katıldığı eylemler arasında şunlar yer alıyor:

-Teröristin geçmiş dönemlerde sözde özel kuvvetler yapılanması içerisinde, Erzurum Bölgesinde birçok sabotaj saldırısına katıldığı,

  • 02 Ağustos 2019  tarihinde Mardin ili Nusaybin ilçesi Dibek Mahallesinde, Üs bölgesi inşaatının emniyetini alan personele karşı gerçekleştirilen silahlı terör saldırısında J.Uzm.Çvş. Muhammet Ata Kıratlı’nın şehit edilmesi ve (7) Jandarma personelinin yaralanması olayına katıldığı,

  • 05 Ağustos 2019 tarihinde Mardin ili Nusaybin ilçesi Üçköy Mahallesi kırsalında EYP’nin patlaması sonucu, (3) Jandarma personelinin yaralanması saldırısını gerçekleştirdiği,

  • 22 Eylül 2019 tarihinde Mardin ili Nusaybin İlçesi Dağiçi Mahallesinde EYP saldırısı sonucu, Yusuf Kurt isimli vatandaşın öldürülmesi olayını gerçekleştirdiği

  • 26 Temmuz 2020 tarihinde Mardin ili Nusaybin ilçesi Düzce Mahallesinde ikamet eden, Yılmaz Demir isimli vatandaşın terör saldırısı sonucu öldürülmesi talimatını verdiği tespit edildi.
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