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Son Dakika: İçişleri Bakanlığı'ndan 81 ile 'Dinamik Denetim Süreci' genelgesi

03.03.2021 15:51 | Son Güncelleme:
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Son Dakika: İçişleri Bakanlığı'ndan 81 ile 'Dinamik Denetim Süreci' genelgesi

Son dakika haberine göre İçişleri Bakanlığı'nca 81 ilin valiliklerine 'Dinamik Denetim Süreci' konulu genelge gönderildi.

İçişleri Bakanlığı'ndan hazırlanan genelgeye göre, kolluk kuvvetlerince yürütülen faaliyetlere kamu kurum ve kuruluşları, yerel yönetimler ve meslek odalarının desteği sağlanacak.

Denetimlerde, Kent Güvenlik Yönetim Sistemi'ndeki görüntü kayıtlarından yararlanılacak, tedbirlere aykırılık tespit edilirse yaptırım uygulanabilecek.

Meslek odaları veya bunlara bağlı alt odaların üyelerinden oluşturulacak ekip, haftada en az bir kez üyelerinin iş yerlerini denetleyecek.

Dinamik Denetim Süreci'nde kolluk birimleri ve denetim ekipleri, rehberlik edici faaliyette bulunacak.

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Valilerce salgının seyrini etkileyen her türlü faktör analiz edilecek ve İl Salgın Risk Azaltma Planı ivedilikle hazırlanacak.

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