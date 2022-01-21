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SON DAKİKA | İDO ve BUDO bazı seferlerini iptal etti

21.01.2022 08:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Olumsuz hava koşulları deniz ulaşımını vurdu. Bugün yapılması planlanan birçok deniz otobüsü seferleri iptal edildi. Konuyla ilgili İDO ve BUDO'dan açıklama geldi. İşte son dakika haberinin ayrıntıları...

SON DAKİKA | İDO ve BUDO bazı seferlerini iptal etti

Son dakika haberi: Marmara'da etkili olan olumsuz hava, deniz ulaşımını engelledi. İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO) ve Bursa Deniz Otobüsleri (BUDO), yaptığı açıklamada birçok seferin iptal edildiğini açıkladı.

İptal edilen seferler şöyle:

İDO

Yenikapı-Yalova - 07.45

Bandırma-Yenikapı-Kadıköy - 07.45

Bursa-Armutlu-Armutlu Tatil Köyü-Yenikapı-Kadıköy 08.30

Kabataş-Kadıköy-Yenikapı-Bursa 09.15

BUDO

07.00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)

08:30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)

09:30 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)

09:30 Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas)

10:00 Armutlu (İhlas) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)

10:30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)

Kaynak: DHA


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