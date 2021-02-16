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Son Dakika: İDO ve BUDO'da sefer iptalleri (16 Şubat 2020)

16.02.2021 08:27 | Son Güncelleme:
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Son Dakika: İDO ve BUDO'da sefer iptalleri (16 Şubat 2020)

Son dakika haberine göre Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) ve İstanbul Deniz Otobüslerinin (İDO) bazı seferleri, elverişsiz hava şartları nedeniyle iptal edildi.

BUDO'nun internet sitesinde yer alan açıklamada, saat 07.00'deki Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 08.30'daki İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya), 09.30'daki Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 09.30'daki Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas), 10.00'daki Armutlu (İhlas) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 11.30'daki İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya), 14.00'daki Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 15.30'daki İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Armutlu (İhlas), 15.30'daki İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya), 16.55'deki Armutlu (İhlas) - Bursa (Mudanya), 17.45'deki Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) ve 17.45'deki İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya) seferlerinin olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildiği bildirildi.

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BUDO

İDO'DAKİ SEFER İPTALLERİ

İDO'nun internet sitesinde yer alan açıklamada ise, Bursa-Yenikapı-Kadıköy-Kabataş 10:30, Kadıköy-Yenikapı-Bursa 11:35, Bostancı-Yenikapı-Bandırma 12:00, Bandırma-Yenikapı-Bostancı 15:30 seferlerinin olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildiği bildirildi.


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