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Son dakika: İETT şoförü, gündüz yolcuya bıçak çekti! Akşam cezası belli oldu

23.12.2021 23:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberine göre Ataşehir'de gündüz İETT otobüsünde korku dolu anlar yaşandı. Bir İETT sürücüsü 2 yolcuya bıçak çekti. Korku dolu anlar başka bir yolcu tarafından telefona kaydedildi. İETT sürücüsünün akşam saatlerinde sertifikası iptal edildi.

Son dakika: İETT şoförü, gündüz yolcuya bıçak çekti! Akşam cezası belli oldu

Ataşehir'de tartıştığı 2 yolcuya bıçak çeken İETT'ye bağlı özel halk otobüsü şoförünün sertifikası iptal edildi.

BIÇAKLA YOLCULARIN ÜZERİNE YÜRÜDÜ

Küçükbakkalköy Mahallesi Demir Sokak'ta İETT'ye bağlı özel halk otobüsünün şoförü Yavuz K., yolcular B.B.B. (20) ve M.T.Y. (22) ile tartışmaya başladı.

Tartışmanın büyümesi üzerine, otobüsü durdurarak yerinden kalkan şoför bıçakla yolcuların üzerine yürüdü. Orada bulunan bir polis memuru olaya müdahale etti.

Şoförün otobüsün içinde bıçakla hareket etme anı, bir vatandaşın cep telefonu kamerasınca kaydedildi.

Görüntülerde şoförün yolcuyla tartışması, bıçakla otobüsün arka tarafına hareket etmesi, yolcuya "in aşağıya" diye bağırması, bir süre sonra ise otobüsü hareket ettirerek olay yerinden uzaklaşması yer alıyor.

BİRBİRLERİNDEN ŞİKAYETÇİ OLDULAR

Polis ekipleri, görüntülerin sosyal medya üzerinden yayınlanması üzerine çalışma başlattı.

İfadelerine başvurulmak üzere polis merkezine götürülen taraflar, birbirinden şikayetçi oldu.

İfadesine başvurulan şoför Yavuz K., otobüs ile seyir halindeyken B.B.B. ve M.T.Y.'nin yüksek sesle konuştuklarını, uyarılmalarına rağmen diğer yolcuları rahatsız etmeye devam ettiklerini anlatarak, bunun üzerine tartıştıklarını söyledi.

Yolcular B.B.B. ve M.T.Y. ise ifadelerinde, tartıştıkları otobüs şoförü Yavuz K.'nin kendilerine bıçak çektiğini kaydetti.

Bu arada, şoför Yavuz K.'nin darp raporu aldığı öğrenildi.

bıçak

SÜRÜCÜNÜN SERTİFİKASI İPTAL EDİLDİ

Öte yandan, İETT'den yapılan duyuruda, İstanbul Ulaşım A.Ş'ye bağlı otobüste yolculara bıçak çeken şoförün sertifikasının iptal edildiği belirtildi.

Duyuruda, "19E" hattında yolcularla tartışma yaşayan İUAŞ şoförünün yolcuya bıçak çektiğini gösteren görüntülerin ortaya çıkmasının ardından İETT tarafından şoför hakkında soruşturma başlatıldığı aktarılarak, şunlar kaydedildi:

"Şoförün toplu taşımada hizmet vermesini sağlayan sertifikası tümüyle iptal edildi. İETT tarafından söz konusu olayın yaşandığı otobüs de bağlanarak seferden çekildi. Yeni bir şoför göreve başlayana kadar araç servis dışı bırakıldı. Tartışmanın yaşanmasının ardından olay yerine gelen polis ekipleri tarafları karakola götürdü. Karakolda ifadeleri alınan şoför ve yolcular birbirlerinden şikayetçi oldu. Olayla ilgili adli süreç devam ediyor." (AA)

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